Không quay lại khi ba con cầu cứu trong đám cháy, người cha bị truy tố

MỹJoshua Kannin chạy khỏi căn hộ của mình khi có hỏa hoạn, nghe tiếng 3 con nhỏ cầu cứu bên trong, anh ta đi "hai bước vào trong" rồi quay ra luôn vì thấy quá khói.

"Anh là loại bố gì thế? Anh không định cứu bọn trẻ trước sao", vợ cũ của Joshua Kannin, 39 tuổi, nói trong nước mắt sau khi 3 con 7,9 và 10 tuổi chết vì hỏa hoạn trong ngày được bố đón về chơi. Joshua không trả lời được câu hỏi của vợ.

Anh ta đang bị truy tố 3 tội Bỏ bê trẻ em dẫn đến tử vong.

Theo hồ sơ, mẹ của ba đứa trẻ, đã đưa chúng đến nhà bố ở quận Kenosha, bang Wisconsin, để cùng đón những ngày cuối lễ Tạ ơn năm ngoái (27/11). Theo lời khai, cô thấy căn hộ của Joshua "vô cùng bẩn thỉu" và bọn trẻ khi được bố đón về thường phải "tự lo cho nhau".

Tối đó, anh cho biết mình và các con đã đi ngủ lúc 21h.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Law and Crime

Một lúc sau, anh ta tỉnh dậy và đi xuống tầng dưới, nơi anh nhìn thấy "một ngọn lửa nhỏ" trong bếp. Anh nói với cảnh sát rằng mình "hoảng loạn" và chạy sang nhà hàng xóm gõ cửa cầu cứu dù 3 con vẫn ở bên trong.

Sau đó, anh ta trở về căn hộ của mình và nghe thấy các con cầu cứu bên trong. "Tôi cố gắng đi vào, nhưng khói ập đến và tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi bước được hai bước thì phải quay lại".

Khi lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đến hiện trường vào khoảng 22h30, căn hộ đã "chìm trong biển lửa".

Thi thể hai bé lớn được tìm thấy trong nhà bếp, nơi mà các nhà chức trách tin rằng đám cháy bắt đầu. Bé 7 tuổi được đưa đến bệnh viện và sau đó đã qua đời.

Nhà chức trách xác định, hai cậu bé đã nấu mì trên bếp gas trong khi cha của chúng đang ngủ trên lầu và có thể đã vô tình gây ra hỏa hoạn. Một trong những bếp ga vẫn còn trong trạng thái đang bật, sau hỏa hoạn

Theo cáo trạng, Joshua cũng thừa nhận đã tháo các thiết bị báo cháy trong căn hộ vì cho rằng chúng bị hỏng và tự động báo động, gây "phiền toái" vướng víu.

Joshua cũng thừa nhận đã để vô số vật dụng bừa bộn gần bếp gas, bao gồm "các gói bánh rán, ví tiền, gói thuốc lá, máy nướng bánh mì, túi đựng đồ làm việc, khăn ăn và nhiều đồ khác không nhớ".

Sở cứu hỏa cho biết không có bằng chứng nào cho thấy người cha này gây ra vụ cháy, dù là do tai nạn hay hành động cố ý.

Phiên tòa đầu tiên với anh ta dự kiến diễn ra vào ngày 14/5.

Hải Thư (Theo Law and Crime)