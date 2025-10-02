Không muốn trả nợ, tôi có được quyền từ chối nhận tài sản thừa kế?

Khi tôi và chồng cũ khi ly hôn đã thống nhất việc chia tài sản chung là chiếc ôtô. Tôi giữ chiếc xe và phải thanh toán cho anh ấy 400 triệu đồng.

Do tôi không có khả năng tài chính, anh ấy đã đồng ý cho nợ số tiền này.

Hiện tại, tôi gặp khó khăn do làm ăn thất bại, phải bán ôtô để trả nợ cho đối tác. Trong khi đó, chồng cũ của tôi trở nên giàu có nhờ kinh doanh thành công, nhưng vẫn yêu cầu tôi trả số tiền nợ còn lại. Tôi không có khả năng trả nợ, và cũng không muốn trả vì số tiền đó không đáng kể với anh ấy.

Mới đây, ba tôi qua đời mà không để lại di chúc. Tôi đang cân nhắc từ chối nhận tài sản thừa kế từ ông, một phần vì tôi muốn để mẹ tôi toàn quyền quyết định về tài sản, phần khác vì nếu nhận tài sản thừa kế, tôi phải trả nợ cho chồng cũ.

Vậy tôi có quyền từ chối tài sản thừa kế từ ba mình không?

Độc giả Trà My

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn