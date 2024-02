Anh biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa nên em yên tâm sau này về sẽ có người chung sức với em xây dựng mái ấm.

Cuộc sống thật lắm thăng trầm, vui có buồn có, hạnh phúc có, mệt mỏi có. Ai rồi cũng phải tự nỗ lực trên con đường đó, nhưng nếu có một người để nhớ về, tiếp thêm động lực thì sẽ tuyệt vời hơn, đúng không em? Chuyện là từ bé đến lớn, anh chăm chỉ học hành rồi ra trường đi làm, tích góp kinh tế và không hề có chút tệ nạn nào. Ngoài ra anh còn có ưu điểm là thông minh, tập gym, nhà cửa tại Sài Gòn, yêu thương gia đình. Anh có hai cô em gái sinh đôi rất đáng yêu, hy vọng có dịp giới thiệu với em.



Về ngoại hình, anh cao 1m77, tướng tá dễ nhìn, cân nặng ổn do thói quen tốt, mặt mũi tuy không phải soái ca nhưng cũng 6-7 điểm tùy gu. Là dân IT, thu nhập và công việc ổn định. Bia rượu, thuốc lá không, chỉ có ăn buffet là anh ăn rất nhiệt tình. Anh từng nghĩ mình trầm, ít nói, nhưng nhìn kỹ lại thì không hẳn, khi ở bên ai mà anh thấy vui và tin tưởng anh sẽ nói nhiều. Anh hiền lành, chân thật, hiểu chuyện, tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho người mình thương. Ban đầu khi chưa quen, có thể hơi ngại ngùng, anh mong hai người có thể cùng nhau chia sẻ. Quê anh gốc Bắc nhưng hiện gia đình đã vào TP HCM và định cư lâu dài.



Mong em cao trên 1m55, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, hiểu chuyện. Không mong em hoàn hảo, chỉ mong em đừng cố chấp. Cuộc sống sẽ thật tươi đẹp nếu hai người cùng nhau phấn đấu tốt lên. Anh sinh năm 1993 nên mong em nhỏ tuổi hơn hoặc hơn một, hai tuổi thôi nhé. Anh thấy mình là người của gia đình.



Nhờ VnExpress gửi đôi dòng tâm tư tới em. Ở đây có một người con trai hết lòng trong tình yêu nhưng không may lại nhận về những tổn thương. Xã hội luôn nói con trai phải kiên cường, mạnh mẽ trong mọi việc, nhưng đôi khi một mình bỗng chạnh lòng, chỉ muốn có người cùng mình đi đến hết con đường.

