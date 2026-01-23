'Không màng chuyện bao đồng' - tâm thái giúp vợ chồng cùng thọ 102 tuổi

Trung QuốcCùng sinh một ngày và chung sống hơn 7 thập kỷ, vợ chồng ông Viên Quan Cẩm vẫn minh mẫn ở tuổi 102 nhờ lối sống an nhiên, gạt bỏ mọi thị phi và không bận tâm những điều vụn vặt.

Trong căn nhà tại quận Tiêu Sơn, Hà Nam, những ngày đầu năm, đại gia đình 4 thế hệ quây quần thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Ông Viên và bà Hòa ngồi vị trí trung tâm, nổi bật với áo sơ mi trắng phối len đỏ, gương mặt rạng rỡ phúc hậu. Xung quanh, ba con trai, hai con gái cùng các cháu chắt cười nói rộn ràng tạo nên khung cảnh "tứ đại đồng đường" viên mãn, Sina mô tả.

Các con, cháu, chắt chụp ảnh gia đình cùng vợ chồng cụ Viên. Ảnh: Sina

Bà Viên Nhã Cầm, người con gái út 59 tuổi, túc trực bên cạnh, ân cần bóc kẹo dừa mời cha. Nhìn ông thong thả thưởng thức món quà vặt yêu thích, bà ví von mình đang chăm sóc cha mẹ như những đứa trẻ, chỉ cần các cụ vui vẻ, con cháu đều chiều lòng.

Hàng Châu hiện ghi nhận hơn 1.900 người thọ trên trăm tuổi, nhưng trường hợp song thọ bách niên như vợ chồng ông Viên thuộc diện hiếm. Ông Viên Thành Long, con trai cả năm nay 74 tuổi, xem việc gia đình sở hữu "hai kho báu" cùng lúc là phúc đức lớn lao.

Năm 1950, chàng nông dân Viên Quan Cẩm gặp cô gái Hòa Trân ở làng bên qua lời mai mối. Sau khi về chung một nhà, hai người cùng nhau tần tảo trên 16 mẫu ruộng để nuôi nấng 5 người con khôn lớn. Giờ đây, khi người con cả đã bước sang tuổi 74 và cô út cũng đã 59, gia đình họ Viên trở thành mái ấm tứ đại đồng đường viên mãn với đầy đủ cháu chắt, nội ngoại. Sự gắn bó bền chặt và sức khỏe dẻo dai của hai cụ chính là sợi dây liên kết của cả gia đình.

Theo những người con, dù gắn bó nhiều thập kỷ, tính cách và khẩu vị của cụ Viên và vợ lại hoàn toàn khác nhau. Bà Nhã Cầm kể cụ ông vốn hảo ngọt nên khi nấu ăn lúc nào bà cũng phải nêm thêm nhiều đường. Những năm gần đây, cụ chuyển sang ăn chay, món khoái khẩu là các loại rau xanh, củ cải và đồ từ đậu nành, thỉnh thoảng mới ăn thêm chút cá nhỏ.

"Bố tôi ăn khá khỏe, mỗi bữa đều đặn hơn nửa bát cơm, đặc biệt không bao giờ đụng đến rượu bia", bà nói.

Ngược lại, cụ bà Hòa Trân lại không mặn mà với đồ ngọt. Cụ vẫn có thể ăn thịt và thỉnh thoảng nhâm nhi chút rượu vang đỏ. Để chiều lòng cha mẹ, bà Nhã Cầm mỗi ngày đều cất công chuẩn bị hai thực đơn riêng biệt, khéo léo cân bằng giữa chế độ dinh dưỡng khoa học và sở thích cá nhân.

Cụ Viên và vợ mặc đồ đôi chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Sina

Cách đây ba năm, hai cụ chuyển về sống cùng con gái để tiện chăm sóc. Các con cũng thay phiên nhau túc trực bên cha mẹ mỗi đêm. Ban ngày, cụ ông có thú vui đi dạo quanh chợ, hàn huyên cùng bạn già hay giải trí bên những ván bài, còn cụ bà lại giữ nếp sinh hoạt điều độ, thường dậy sớm quét nhà cửa và ưa thích không gian yên tĩnh. Suốt nhiều thập kỷ qua, hai cụ luôn có sự phân công vai trò khi chồng gánh vác kinh tế và quyết định việc đại sự, còn vợ vun vén việc nội trợ và chăm lo cho đàn con. Dù đôi khi bất hòa, cả hai chưa bao giờ cãi vã lớn tiếng làm sứt mẻ tình cảm.

Khi được hỏi về ước nguyện cho năm mới, ông Long chia sẻ: "Tôi chỉ cầu mong cha mẹ luôn khỏe mạnh. Bởi với con cháu, có người già trong nhà cũng giống như đang nắm giữ một kho báu vô giá". Ông tin chìa khóa trường thọ của cha mẹ mình nằm ở chính tâm thái sống an nhiên: "Chẳng màng chuyện bao đồng, chỉ sống tốt cuộc đời của mình".

Vợ chồng cụ Viên sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm. Ảnh: Sina

Bình Minh (Theo Sina, World Journal)