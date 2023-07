Không kiểm soát tải trọng xe chở than qua Cửa khẩu La Lay

Quảng TrịChính phủ cho phép xe chở than quá tải từ Lào được thông quan qua Cửa khẩu La Lay nhằm giúp doanh nghiệp tăng sản lượng than nhập khẩu.

Theo văn bản Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký ngày 18/7, phương tiện quá tải trọng chở than đá từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) được phép thông quan vào sâu nội địa 10 km mới cần hạ tải.

Xe quá tải được thông quan sẽ thí điểm trong hai năm, kể từ ngày văn bản ban hành. Tỉnh Quảng Trị, các bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Công an có nhiệm vụ phối hợp quản lý xe vận chuyển hàng hóa trước và sau thông quan, bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng trục lợi, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Quảng Trị phải lập phương án tổ chức giao thông để kiểm soát các xe quá tải sau khi thông quan; đồng thời kiểm định, gia cường cầu, cống, đường dọc quốc lộ 15D.

Trước đó, nội dung này được Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất với mong muốn tháo gỡ tình trạng ùn ứ xe quá tải, đẩy nhanh thông quan và tăng lượng than nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế La Lay. Mỗi ngày có 400 đến 500 lượt xe tải chở than nhập khẩu. Trong khi cửa khẩu này chỉ mới hoạt động một luồng nhập khẩu, bãi sang hạ tải chưa có.

Vì vậy, xe tải dừng đỗ tùy tiện, sang tải ngay trên quốc lộ 15D dẫn đến ùn ứ, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, giảm năng lực thông quan của cửa khẩu cũng như mất cơ hội tăng sản lượng của doanh nghiệp.

Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị, có ba doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đầu tư bãi sang hạ tải cho xe chở than dọc quốc lộ 15D với diện tích 4 đến 15 ha, đáp ứng khoảng cách 10 km từ cửa khẩu.

Xe tải chở than sang hạ tải ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, tháng 4/2023. Ảnh: Hoàng Táo

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Logistics PTS Việt Nam cho hay chính sách mới này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp ngành than. Thay vì sang tải ngay trên tuyến đường độc đạo, xe sẽ về bãi chuyên dụng rộng rãi, huy động nhiều máy móc nên thời gian hạ tải có thể rút ngắn ba đến bốn lần, giúp doanh nghiệp tăng năng suất. Ngoài ra, xe siêu trường siêu trọng không còn đỗ trên đường, giúp khu vực cửa khẩu thông thoáng, tạo điều kiện cho mặt hàng khác thông quan.

Một lãnh đạo Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay cũng khẳng định, không kiểm soát tải trọng tại cửa khẩu sẽ giúp xe chở than thông quan nhanh chóng, đẩy nhanh lượng hàng hóa nhập khẩu. Trong 7 tháng đầu năm, hải quan La Lay thu 390 tỷ đồng, trong đó gần 90% đến từ mặt hàng than.

Năm 2016, Chính phủ ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Chỉ thị có nội dung hải quan không cho thông quan với ôtô chở quá tải trọng. Do quy định khác biệt giữa Lào và Việt Nam, phần lớn xe tải chở than tại Lào có trọng tải lên đến 60 tấn, khi vào Việt Nam phải sang hạ tải ngay cửa khẩu còn 30 tấn mới được thông quan.

Một bãi sang hạ tải đang nộp hồ sơ xin đầu tư. Ảnh: Hoàng Táo

Thời gian vừa qua, để đẩy nhanh việc nhập khẩu than về Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã xúc tiến để cấp chủ trương đầu tư cho dự án xây dựng băng tải than dài 160 km nối mỏ than Sekong của Lào về cảng biển Mỹ Thủy (huyện Hải Lăng).

Hoàng Táo