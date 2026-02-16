Không khí Tết Nguyên đán tại Hong Kong 40 năm trước

Chợ hoa Tết không chỉ là nơi mua sắm mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng với người dân xứ Cảng Thơm. Hoa lan tượng trưng cho sự sung túc, trong khi những chậu quất đại diện cho tài lộc và may mắn. Mỗi năm, người dân địa phương đều dành thời gian đi sắm Tết với hy vọng về một khởi đầu thuận lợi, tốt lành.

Khu vực thu hút đông đảo người dân và du khách nhất là công viên Victoria, nơi diễn ra các hoạt động mua bán hoa cây cảnh quy mô lớn.

Trong ảnh là cảnh những công nhân dỡ cành đào để chuẩn bị bày bán tại công viên Victoria vào năm 1986.