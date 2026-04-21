Không khí lạnh tràn xuống, nguy cơ gây mưa giông diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khoảng đêm 22/4, không khí lạnh tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 23/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Tại Hà Nội, từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 23-33 độ C, đến thứ năm giảm khoảng 8 độ, còn 23-25 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thứ sáu này nền nhiệt xuống thấp nhất, 14-21 độ C.

Mưa đá Bắc Hà, Lào Cai đêm 16/4. Ảnh: Ngọc Nhung

Từ gần sáng 23/4, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 1,5-2,5 m, biển động, có thể gây nguy hiểm cho tàu đánh cá, tàu vận tải.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, miền Bắc mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ 23 đến 24/4, mưa giông mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, sau đó lan đến Trung Trung Bộ từ chiều tối 23/4 đến 25/4.

Việc dự báo giông lốc chỉ có thể trước 30 phút đến 3 giờ, độ chính xác 70-90% nên cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi trời mưa giông, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Khi xuất hiện giông lốc, người dân nên ở trong nhà kiên cố, đóng kín cửa, tránh xa cửa sổ và các vật dễ bị gió cuốn; không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc đứng ở khu vực trống trải; hạn chế sử dụng thiết bị điện và ngắt nguồn điện khi không cần thiết để phòng sự cố do sét.

Trường hợp mưa đá, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn chắc chắn, ưu tiên bảo vệ người trước, tránh đứng dưới mái tôn yếu hoặc công trình tạm. Nếu đang ở ngoài trời, cần tìm vị trí thấp, tránh xa kim loại và khu vực nguy hiểm.

>>Xem chi tiết dự báo thời tiết 7 ngày tới.

Gia Chính