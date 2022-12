Không khí lạnh tăng cường vào miền Bắc

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc không lên cao mặc dù trời có nắng do tác động của đợt không khí lạnh tăng cường.

Ngày 20/12, miền Bắc bước sang ngày thứ tư chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông. 23 tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C, trong ngưỡng rét đậm, rét hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc trong đêm nay gây gió mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7 ở đất liền.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội trong tuần này duy trì ở mức 14-23 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ 6-13 độ C.

Miền Trung các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay với nhiệt độ phổ biến những ngày tới 10-13 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C.

Ngoài ra, do tác động của không khí lạnh tăng cường khu vực Trung và Nam Trung Bộ dự báo sẽ có mưa vào hai ngày 23-24/12.

Nam Bộ và Tây Nguyên cũng chịu tác động của không khí lạnh. Nền nhiệt về đêm ở Tây nguyên phổ biến dưới 20 độ C, ban ngày 27-30 độ C. Nam Bộ các tỉnh miền đông nhiệt độ về đêm và sáng 18-21 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày 33 độ C.

Từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5 m, riêng vịnh Bắc Bộ 1,5-3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6 m.

Nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) được dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 1/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ này, phổ biến 2-5 ngày mỗi đợt.

Gia Chính