Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

Đợt không khí lạnh tăng cường sẽ kéo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc xuống dưới 12 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ Trung Quốc xuống miền Bắc. Ngày mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai từ 17 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 8 độ C so với hôm nay. Đến thứ năm, nhiệt độ ban ngày giảm còn 21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ trong tuần dao động 13-20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão Nesat và nhiễu động trong đới gió đông nên từ trưa 19/10 đến ngày 20/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa giông.

Ở miền Trung, tỉnh Thanh Hoá chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm mai. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt từ 15 đến 18 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Ở Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào, giông, cục bộ có mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 22 đến 27/10, Tây Nguyên có mưa giông về chiều tối.

Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ tháng 11-12 thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C.

Gia Chính