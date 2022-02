Không khí lạnh gây mưa giông ở miền Bắc

Không khí lạnh tràn xuống kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông ở miền Bắc từ ngày 13/2.

Hai ngày nay, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc mưa phùn, nền nhiệt duy trì thấp, như Hà Nội 12-17 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang di chuyển xuống, sáng sớm 13/2 sẽ tràn đến các tỉnh miền núi, sau đó đến toàn miền Bắc, gây mưa rào với lượng phổ biến 30-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm. Một số nơi có giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Học sinh Hà Nội đi học dưới mưa sáng 12/2. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày 13/2 Hà Nội khoảng 12-15 độ, sau đó tăng dần, đến cuối tuần sau nhiệt độ ban ngày lên 20 độ C. Điểm cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần sau dao động 9-15 độ, cuối tuần ban ngày lên 20 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 13/2 gây mưa cục bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, ban ngày 20-24 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng 10 ngày cuối tháng 2, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ. Sang tháng 3, không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ và lệch đông nên Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có nhiều ngày mưa phùn, sương mù, trời nồm ẩm.

Gia Chính