Không khí lạnh gây mưa giông cho miền Bắc từ đêm mai

Đêm 16/4, không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống, kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m gây mưa giông diện rộng ở miền Bắc và Thanh Hóa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) sẽ có mưa giông từ đêm 16/4 đến hết ngày 17/4. Lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Giông lốc ở xã Thượng Bằng La, Lào Cai tháng 3/2026 làm giật đổ nhiều cây cối. Ảnh: Xã Thượng Bằng La

Việc dự báo giông lốc chỉ có thể trước 30 phút đến 3 giờ, độ chính xác 70-90% nên cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi trời mưa giông, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Từ ngày 17/4, miền Bắc và Thanh Hóa chuyển mát, chấm dứt nắng nóng. Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội 26-34 độ, đến thứ sáu giảm còn 23-26 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 15-21 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ, đặc biệt từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C trong các ngày 15-16/4. Từ ngày 17/4, nắng nóng tại đây có xu hướng dịu dần.

Gia Chính

