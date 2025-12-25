Không gian trưng bày đậm công nghệ của các hãng xe ở Vietnam Mobility Show 2025

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.
VinFast là thương hiệu có số lượng xe trưng bày lớn nhất triển lãm, giới thiệu toàn bộ dải ôtô đang phân phối tại thị trường Việt Nam, cùng các mẫu xe máy điện tiêu biểu.
Tổng cộng có 14 ôtô và 12 xe máy điện VinFast tại khu vực trưng bày. Tại khu lái thử sa hình, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm với 9 ôtô, trong khi ở phần lái thử đường trường là 13 ôtô và 8 xe máy điện.
Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.
VinFast là thương hiệu có số lượng xe trưng bày lớn nhất triển lãm, giới thiệu toàn bộ dải ôtô đang phân phối tại thị trường Việt Nam, cùng các mẫu xe máy điện tiêu biểu.
Tổng cộng có 14 ôtô và 12 xe máy điện VinFast tại khu vực trưng bày. Tại khu lái thử sa hình, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm với 9 ôtô, trong khi ở phần lái thử đường trường là 13 ôtô và 8 xe máy điện.
Volkswagen - thương hiệu đến từ Đức - mang tới triển lãm các mẫu xe nổi bật như Viloran, Teramont X, Touareg và Golf R Performance 4Motion, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.
Tại gian trưng bày của VW là 4 mẫu xe, gồm Golf, Viloran, Teramont X, Teramont President, trong khi xe lái thử sa hình và đường trường có Golf, Teramont X và Touareg.
Điểm nhấn của Volkswagen là mẫu Golf R Perfomance 4Motion sẽ thể hiện các màn drift ở khu vực Motorsport và một đoàn xe cổ trưng bày, diễu hành.
Volkswagen - thương hiệu đến từ Đức - mang tới triển lãm các mẫu xe nổi bật như Viloran, Teramont X, Touareg và Golf R Performance 4Motion, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.
Tại gian trưng bày của VW là 4 mẫu xe, gồm Golf, Viloran, Teramont X, Teramont President, trong khi xe lái thử sa hình và đường trường có Golf, Teramont X và Touareg.
Điểm nhấn của Volkswagen là mẫu Golf R Perfomance 4Motion sẽ thể hiện các màn drift ở khu vực Motorsport và một đoàn xe cổ trưng bày, diễu hành.
Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm đại diện cho thế hệ SUV mới, trải dài từ các mẫu xe động cơ đốt trong hiện đại như Omoda C7, Omoda C5, Jaecoo J7; đến các mẫu hybrid thế hệ mới được trang bị hệ thống Super Hybrid System (SHS), gồm Jaecoo J7 PHEV (SHS) và Omoda C7 PHEV (SHS); và mẫu xe thuần điện Jaecoo J6.
Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm đại diện cho thế hệ SUV mới, trải dài từ các mẫu xe động cơ đốt trong hiện đại như Omoda C7, Omoda C5, Jaecoo J7; đến các mẫu hybrid thế hệ mới được trang bị hệ thống Super Hybrid System (SHS), gồm Jaecoo J7 PHEV (SHS) và Omoda C7 PHEV (SHS); và mẫu xe thuần điện Jaecoo J6.
Subaru với Forester 2025 và Crosstrek 2025, tiếp tục khẳng định DNA thương hiệu thông qua hệ dẫn động Symmetrical AWD cùng các công nghệ an toàn chủ động đã làm nên dấu ấn của hãng xe Nhật Bản.
Tham gia khu lái thử sa hình của sẽ là chiếc Crosstrek, trong khi ở khu vực lái thử đường trường, ngoài hai mẫu xe trên, hãng Nhật còn mang đến chiếc Outback. Trong khu vực Motorsport, hai chiếc xe hiệu suất cao của Subaru là BRZ và WRX sẽ xuất hiện.
Subaru với Forester 2025 và Crosstrek 2025, tiếp tục khẳng định DNA thương hiệu thông qua hệ dẫn động Symmetrical AWD cùng các công nghệ an toàn chủ động đã làm nên dấu ấn của hãng xe Nhật Bản.
Tham gia khu lái thử sa hình của sẽ là chiếc Crosstrek, trong khi ở khu vực lái thử đường trường, ngoài hai mẫu xe trên, hãng Nhật còn mang đến chiếc Outback. Trong khu vực Motorsport, hai chiếc xe hiệu suất cao của Subaru là BRZ và WRX sẽ xuất hiện.
Tại gian hàng Mitsubishi, tâm điểm chú ý sẽ là hai chiếc Destinator phiên bản Ultimate. Là mẫu xe 7 chỗ mới của hãng xe Nhật, Destinator đang ghi nhận doanh số với tốc độ vượt trội cả hai người anh em cùng nhà là Xpander và Xforce ở thời điểm hai mẫu xe này ra mắt.
Hãng xe Nhật sẽ mang đến 5 mẫu xe dành cho khách lái thử đường trường, gồm Destinator, Xforce, Xpander, Triton và Attrage.
Tại gian hàng Mitsubishi, tâm điểm chú ý sẽ là hai chiếc Destinator phiên bản Ultimate. Là mẫu xe 7 chỗ mới của hãng xe Nhật, Destinator đang ghi nhận doanh số với tốc độ vượt trội cả hai người anh em cùng nhà là Xpander và Xforce ở thời điểm hai mẫu xe này ra mắt.
Hãng xe Nhật sẽ mang đến 5 mẫu xe dành cho khách lái thử đường trường, gồm Destinator, Xforce, Xpander, Triton và Attrage.
Danh mục trưng bày của Skoda trải rộng nhiều phân khúc, từ SUV đến sedan, với các mẫu Kodiaq, Karoq, Octavia, Kushaq và Slavia, nhấn mạnh triết lý thiết kế châu Âu đề cao tính thực dụng. Đặc biệt hãng cũng mang tới chiếc sedan hiệu suất cao Octavia RS.
Các mẫu Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia sẽ dành cho khách hàng lái thử sa hình. Ở khu lái thử đường trường, ngoài 4 mẫu này, còn có chiếc Octavia và đây cũng là xe xuất hiện ở khu vực Motorsport.
Danh mục trưng bày của Skoda trải rộng nhiều phân khúc, từ SUV đến sedan, với các mẫu Kodiaq, Karoq, Octavia, Kushaq và Slavia, nhấn mạnh triết lý thiết kế châu Âu đề cao tính thực dụng. Đặc biệt hãng cũng mang tới chiếc sedan hiệu suất cao Octavia RS.
Các mẫu Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia sẽ dành cho khách hàng lái thử sa hình. Ở khu lái thử đường trường, ngoài 4 mẫu này, còn có chiếc Octavia và đây cũng là xe xuất hiện ở khu vực Motorsport.
Ford mang tới Territory, Everest Platinum và Ranger Raptor - bộ ba phản ánh thế mạnh truyền thống của thương hiệu ở SUV cỡ trung và bán tải hiệu năng cao.
Territory, Everest Platinum, Ranger Raptor là các mẫu xe ở khu vực trưng bày của Ford, trong khi ở khu vực lái thử sa hình là Ranger Raptor, Ranger Wilktrak, Everest Platinum, Territory. Chiếc Territory cũng là xe dành cho khách lái thử đường trường.
Ford mang tới Territory, Everest Platinum và Ranger Raptor - bộ ba phản ánh thế mạnh truyền thống của thương hiệu ở SUV cỡ trung và bán tải hiệu năng cao.
Territory, Everest Platinum, Ranger Raptor là các mẫu xe ở khu vực trưng bày của Ford, trong khi ở khu vực lái thử sa hình là Ranger Raptor, Ranger Wilktrak, Everest Platinum, Territory. Chiếc Territory cũng là xe dành cho khách lái thử đường trường.
Suzuki tiếp tục góp mặt tại Triển lãm với các mẫu xe Fronx, Jimny, Swift và XL7 Hybrid. Tân binh Fronx với triết lý mới của thương hiệu xe Nhật sẽ mang tới nhiều góc tiếp cận mới mẻ cho khách hàng Việt Nam.
Suzuki tiếp tục góp mặt tại Triển lãm với các mẫu xe Fronx, Jimny, Swift và XL7 Hybrid. Tân binh Fronx với triết lý mới của thương hiệu xe Nhật sẽ mang tới nhiều góc tiếp cận mới mẻ cho khách hàng Việt Nam.
Mỹ Anh