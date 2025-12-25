Không gian trưng bày của các hãng xe ở Vietnam Mobility Show 2025

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

VinFast là thương hiệu có số lượng xe trưng bày lớn nhất triển lãm, giới thiệu toàn bộ dải ôtô đang phân phối tại thị trường Việt Nam, cùng các mẫu xe máy điện tiêu biểu.

Tổng cộng có 14 ôtô và 12 xe máy điện VinFast tại khu vực trưng bày. Tại khu lái thử sa hình, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm với 9 ôtô, trong khi ở phần lái thử đường trường là 13 ôtô và 8 xe máy điện.