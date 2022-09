Không gian thương mại cao cấp tại Diamond Crown Hai Phong

Hải Phòng20 căn shop villa có thiết kế hiện đại với ba tầng thương mại, mở ra cơ hội kinh doanh cho các chủ nhân.

Đại diện DOJI Land - đơn vị phát triển dự án cho biết, những căn shop villa (biệt thự thương mại) thuộc bộ sưu tập bất động sản biểu tượng (Iconic Diamond Collection) được thiết kế dành riêng cho thị trường Hải Phòng, đem đến không gian thương mại cao cấp, giàu trải nghiệm.

Không gian thương mại phong cách thiết kế hiện đại

Với vị trí thuận lợi thuộc lõi trung tâm dự án Diamond Crown Hai Hong (quận Hải An, thành phố Hải Phòng), các căn shop villa sở hữu 4 mặt tiền, một mặt hướng về đại lộ Lê Hồng Phong, ba mặt còn lại ôm tiện ích và cảnh quan nội khu.

Cảnh quan cây xanh, đài phun nước tại shop villa Diamond Crown Hai Phong. Ảnh phối cảnh: DOJI Land

Ngoài tận dụng lợi thế mặt tiền lớn, shop villa còn sở hữu ba tầng không gian thương mại, mỗi tầng có diện tích hơn 160 m2, mang phong cách kiến trúc kính, thiết kế mở giúp khách hàng cảm nhận sự thư thái, thoải mái khi mua sắm.

Thiết kế cảnh quan và shop villa được đảm nhiệm bởi đội ngũ Mercurio Design Lab và kiến trúc sư nổi tiếng người Italy - Massimo Mercurio. Dự án lấy cảm hứng từ viên kim cương với những đường chéo mềm mại, mang đến giá trị thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, để tăng trải nghiệm cho người mua, DOJI Land còn kiến tạo ra hai mô hình là mua sắm trong công viên (shopping in the park), mua sắm trong không gian biểu tượng (shopping in the iconic). Shop villa mô phỏng lại những khu thương mại cao cấp thế giới với bầu không khí trong lành, hệ thống cây xanh, tiểu cảnh nước trải dài cùng cách bày trí hiện đại, tinh giản.

Thiết kế shop villa lấy cảm hứng từ viên kim cương, bao bọc bởi kính. Ảnh phối cảnh: DOJI Land

Theo đại diện DOJI Land, shop villa hội tụ nhiều ưu thế, chủ nhân có thể tối ưu lợi nhuận bằng cách tự kinh doanh hay đầu tư cho thuê với tiềm năng sinh lời tốt.

Nhờ nằm trọn trong không gian của Diamond Crown Hai Phong, shop villa sẽ đón nhu cầu của lượng khách lớn đến từ 1.000 căn hộ. Nơi đây còn là điểm đến trải nghiệm, mua sắm của những vị khách VIP lưu trú tại tòa tháp khách sạn và hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng kiến trúc kết cấu diagrid (hệ lưới đường chéo) hiếm có của công trình "vương miện hoa sen".

Thuộc top những thành phố có nền kinh tế phát triển của cả nước, dẫn đầu về thu hút nguồn vốn FDI, Hải Phòng được dự báo là điểm dừng chân tiếp theo của nhiều thương hiệu quốc tế.

"Hội tụ loạt ưu thế về vị trí, cảnh quan và kiến trúc, các shop villa Diamond Crown Hai Phong mang kỳ vọng tạo ra trải nghiệm thương mại cao cấp tại thành phố Cảng", đại diện DOJI Land nhấn mạnh.

Phối cảnh Diamond Crown Hai Phong. Ảnh: DOJI Land

Chính sách ưu đãi

Lựa chọn sở hữu shop villa và bộ sưu tập Iconic Diamond Collection, khách hàng sẽ được tặng một viên kim cương "8 trái tim và 8 mũi tên" một cara, trị giá 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua cũng nhận nhiều đặc quyền như 40 thẻ Doji Elite Club hạng kim cương với hàng loạt ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Tập đoàn DOJI như nhà hàng Jade Moon, khách sạn Best Western Sapphire Ha Long...

Ngoài ra, chủ sở hữu Sky Mansions cũng trở thành khách hàng VIP của TPBank với thẻ TPBank Signature, kèm đặc quyền thư giãn tại phòng chờ thương gia của hơn 1.600 sân bay trên toàn thế giới, hoàn tiền không giới hạn cho các giao dịch chi tiêu...

Không chỉ vậy, dành riêng cho những chủ nhân Sky Mansions, chủ đầu tư cam kết bố trí một khu vực đỗ xe riêng cho mỗi gia chủ, cùng những trải nghiệm riêng tư với thang máy riêng biệt dẫn thẳng tới không gian dinh thự trên cao.

Hoàng Khải