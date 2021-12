Không gian sống sinh thái và hiện đại tại The 9 Stellars

TP HCMThe 9 Stellars hứa hẹn mang đến không gian sống thời thượng cho những cư dân tri thức, ưa chuộng sự tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên.

Khi môi trường sống bị tác động bởi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều cư dân thành thị bắt đầu cảm nhận được việc thiếu hụt không gian sinh hoạt. Nắm bắt được nhu cầu về không gian sống của cư dân trong thời đại mới, SonKim Land đã phát triển những dự án cao cấp, với môi trường sống trong lành, được bao phủ bởi những mảng xanh mà vẫn bảo đảm được tính tiện nghi, hiện đại.

Lấy cảm hứng từ những con đường rợp bóng cây xanh với vỉa hè rộng, đầy hoa bên cạnh bờ hồ lãng mạn ở Châu Âu, phân khu Biệt thự phố The 9 Stellars có thể khiến bạn cảm tưởng như đang lạc giữa khung trời phương Tây ngay trong lòng TP Thủ Đức. Nhà ở và cảnh quan nơi đây được thiết kế thông minh, tinh tế bên cạnh việc tối ưu hóa công năng của từng khu tiện ích, giúp cư dân luôn có cảm giác thoải mái, thoáng đãng trong không gian sống.

Phối cảnh biệt thự phố dự án The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

Phần lớn diện tích của The 9 Stellars được ưu tiên cho cây xanh. Các kiến trúc sư đã tính toán chi tiết về không gian và phân bổ khéo léo để mỗi căn hộ trong dự án đều có được tầm nhìn rộng mở, gần gũi với thiên nhiên. SonKim Land còn dành hẳn 1 hecta xây dựng các công viên nội khu và hàng loạt tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí của cư dân.

Một trong những điểm nhấn của dự án chính là hồ sinh thái rộng gần 2 hecta đóng vai trò điều tiết nhiệt độ và cung cấp nguồn không khí trong lành, mát mẻ quanh năm cho nội khu The 9 Stellars. Theo quan niệm của người Á Đông, nước tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và là khởi nguồn cho mọi sự thịnh vượng. Do đó những ngôi nhà ven mặt nước sẽ tiếp thêm vượng khí phong thủy cho gia chủ.

Phối cảnh không gian xanh tại dự án The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

Nắm giữ vị trí bên mặt hồ, phân khu biệt thự phố của The 9 Stellars được thiết kế với quy mô 1 trệt – 3 lầu. Với độ cao trần hơn 6m cùng với thiết kế kính thông trần toàn bộ bề mặt phía ngoài ngôi nhà, gia chủ sẽ được tận hưởng không gian sống thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng và cây xanh bên bờ hồ lộng gió.

Phối cảnh phòng khách biệt thự phố dự án The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

The 9 Stellars toạ lạc ở ngã ba TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Cách The 9 Stellars khoảng 2km là Làng Đại học Quốc gia TP HCM, đi thêm 1km sẽ đến Khu Công nghệ cao TP HCM. Do đó, đây chính là nơi tập trung các tập đoàn công nghệ hàng đầu, quy tụ hàng ngàn chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học đến học tập và nghiên cứu.

"Sở hữu vị trí đắc địa, dự án The 9 Stellars kỳ vọng sẽ trở thành ngôi nhà lý tưởng thu hút cộng đồng chuyên gia, tri thức trong khu vực", đại diện SonKim Land cho biết.

Phối cảnh tiện ích dự án The 9 Stellars. Ảnh: SonKim Land

Cũng theo chia sẻ của nhà phát triển dự án SonKim Land, dự án The 9 Stellars sẽ áp dụng hàng loạt công nghệ thông minh trên nền tảng giải pháp công nghệ của Qualcomm và Viettel, để kiến tạo nơi đây trở thành hình mẫu cho một đô thị thông minh trong tương lai. Hệ thống bãi đậu xe thông minh, lịch trình xe bus tự hành nội khu, kiosk hay hệ thống chiếu sáng, an ninh, an toàn ở The 9 Stellars đều sẽ ứng dụng những bước tiến mới nhất của công nghệ IoT và mạng LTE, hạ tầng kết nối 5G... giúp cư dân có thể dễ dàng di chuyển và tận hưởng các tiện ích.

Sơn Quỳnh