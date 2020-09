Các căn penthouse The River Thu Thiem mang tầm nhìn bao quát ra sông Sài Gòn, thiết kế hài hòa tính truyền thống và hiện đại, nâng tầm trải nghiệm cho gia chủ.



12 căn penthouse tại The River Thu Thiem được Refico - nhà phát triển dự án, kiến tạo với mong muốn thể hiện thông điệp "Sống trên đỉnh cao" (Living at the top), mang đến trải nghiệm xa hoa cho những chủ nhân thượng lưu.

TẦM NHÌN BAO QUÁT

Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Koos De Keijzer và công ty kiến trúc nội thất DKO đảm nhiệm thiết kế cho dòng penthouse tại The River Thu Thiem. Tương tự như nơi ở cao cấp cho giới siêu giàu ở các thành phố lớn trên thế giới, DKO đem đến một không gian riêng tư, kín đáo giữa Sài Gòn sôi động, nhưng vẫn đảm bảo chuẩn mực của một penthouse.



Lợi thế vị trí nằm sát sông được tận dụng tạo tầm nhìn bao quát từ mọi góc trong nhà, nội thất theo trào lưu đương đại với vật liêu sang trọng, tôn cao tính tiện ích. Toàn bộ mặt tiền và ban công phủ kính đón ánh sáng ngập tràn, tạo không gian khoáng đạt xuyên suốt ra xung quanh, giúp gia chủ thư thái đón ánh nắng hoàng hôn hay ngắm mặt trời dần buông buổi chiều tà. Cửa chính cùng lối bố trí bên trong tạo trục đón luồng khí trong lành lan tỏa kháp căn nhà, đón gió sông tươi mát.