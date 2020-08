Cùng điều hành một công ty gia đình, vợ chồng anh Công, chị Minh (35 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đủ điều kiện tài chính để sắm một căn chung cư ra ở riêng, thay vì ở chung với bố mẹ. Quản lý hàng chục nhân sự, việc đi sớm về muộn khiến chị Minh khó chu toàn được việc nhà cửa, chăm sóc các con, chị biết bố mẹ chồng nhiều lần phật ý, chưa kể những mâu thuẫn do khác biệt thế hệ.

Mong muốn sự tự do như nhiều gia đình trẻ, nhưng cặp vợ chồng này chưa có ý định ra ở riêng. Điều khiến chị Minh và chồng quyết định đánh đổi sự riêng tư đơn giản là cảm giác ấm cúng khi thấy ông bà chơi đùa cùng con cháu. “Nghe nhiều bạn bè than thở vì phải chăm con một mình, tôi vẫn thấy may mắn vì có bố mẹ chồng đỡ đần”, chị Minh tâm sự. Được báo hiếu, chăm sóc bố mẹ tuổi về già, những bữa cơm đông đủ các thành viên, theo chị Minh, là những thứ “rất đáng” cho cuộc sống chung giữa nhiều thế hệ.

Còn theo anh Công, định nghĩa sống chung trong thời hiện đại không có nghĩa là thiếu riêng tư. “Điều này hoàn toàn có thể giải quyết một phần nhờ không gian sống”, anh Công nói. “Bên cạnh không gian sinh hoạt chung là nhà bếp, phòng khách, ai cũng có một phòng riêng, tách biệt để đảm bảo riêng tư. Một nơi ở rộng rãi, có cây vườn, hoà mình vào thiên nhiên cũng làm cho cuộc sống dễ thở hơn, tránh những va chạm không đáng có”.