Không gian phòng khám hiện đại tại Khiem Dental

Trên khu đất nhà phố rộng 6 m, sâu hơn 33 m tại TP Sóc Trăng, Khiem Dental được thiết kế để vừa đáp ứng tiêu chuẩn y tế, vừa giảm căng thẳng cho người đến khám. Mặt ngoài công trình được tiết chế, với bố cục đặc - rỗng đan xen, tạo cảm giác kín đáo mà nhẹ nhàng. Khoảng lùi tầng trệt đóng vai trò lớp chuyển tiếp, giúp người sử dụng có thời gian “đổi nhịp” trước khi bước vào không gian bên trong.
Không gian chờ tầng trệt xử lý theo tinh thần "phi y tế". Thay vì ghế xếp thẳng hàng, khu vực này được bố trí như một lounge nhỏ, với bàn tròn, ghế rời và cây xanh. Phòng điều trị phía sau ngăn bằng vách kính cong, vừa đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, vừa cho phép ánh sáng lan tỏa và giữ cảm giác không gian liền mạch.
Tại khu vực thông tầng, đèn thả xử lý tiết chế, tạo điểm nhấn thị giác khi di chuyển giữa các tầng. Chi tiết này nhấn mạnh chiều cao và độ thoáng, đồng thời dẫn dắt cảm nhận không gian theo phương đứng, thay vì chiều dài công trình.
Với chiều sâu lớn, thách thức không chỉ là bố trí công năng mà còn kiểm soát cảm giác dài và bí. Giải pháp là bố trí thông tầng kết hợp giếng trời ở lõi công trình, giúp ánh sáng và không khí lan tỏa theo phương đứng. Giếng trời đóng vai trò điểm mở trung tâm, đưa ánh sáng xuống các tầng và hỗ trợ đối lưu tự nhiên, nhờ đó giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo ban ngày và duy trì không gian thoáng, ổn định cho phòng khám hoạt động liên tục.
Ở khu vực điều trị, không gian phòng nha tổ chức theo hướng gọn gàng, khoa học. Mỗi ghế nha được bố trí với khoảng cách hợp lý, đảm bảo thao tác chuyên môn của bác sĩ, đồng thời tránh tạo cảm giác chật hẹp cho người bệnh. Các bề mặt hoàn thiện ưu tiên vật liệu dễ vệ sinh, hạn chế khe kẽ, giúp không gian luôn sạch sẽ.
Ẩn sau các không gian dành cho khách là hệ thống vận hành nội bộ. Các khu vực làm việc như phòng họp và phòng giám đốc được bố trí tách khỏi luồng giao thông chính, ưu tiên sự yên tĩnh và ánh sáng ổn định. Phòng họp thiết kế gọn gàng, hạn chế chi tiết trang trí để phục vụ trao đổi chuyên môn và quản lý, trong khi phòng làm việc của giám đốc tận dụng ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn mở, tạo sự cân bằng giữa áp lực vận hành y tế và nhịp làm việc dài hạn.
Phòng ăn và khu sinh hoạt chung dành cho đội ngũ y bác sĩ. Bàn ăn lớn, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn thoáng giúp giảm căng thẳng sau các ca làm việc kéo dài. Việc đầu tư cho không gian sinh hoạt nội bộ phản ánh cách tiếp cận dài hạn trong tổ chức phòng khám: coi trải nghiệm của đội ngũ vận hành là một phần của chất lượng dịch vụ, thay vì chỉ tập trung khu vực dành cho khách hàng.
Ở tầng trên cùng, sân thượng được tổ chức thành không gian mở với cây xanh và ghế ngồi, vừa phục vụ nghỉ ngơi cho nhân sự, vừa hỗ trợ thông gió tự nhiên cho công trình. Theo đại diện đơn vị thiết kế Prestige, với đặc trưng nhà phố chiều sâu lớn, giải pháp này giúp hạn chế tích nhiệt và duy trì môi trường bên trong ổn định.
Thế Đan