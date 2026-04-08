Không gian nghỉ dưỡng và sự kiện biển tại Duyên Hà Resort

Duyên Hà Resort Cam Ranh giới thiệu không gian nghỉ dưỡng, sự kiện cao cấp bên bờ biển, thu hút doanh nghiệp tổ chức hội nghị, gala, tiệc cưới lớn.

Xu hướng kết hợp hội nghị, sự kiện với nghỉ dưỡng (bleisure) đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, đặc biệt tại các điểm đến ven biển có hạ tầng đồng bộ. Cam Ranh - Khánh Hòa, với lợi thế sân bay quốc tế và quỹ đất rộng, đang dần trở thành điểm đến mới của thị trường MICE (du lịch hội nghị, nghỉ dưỡng quy mô lớn). Trong đó, Duyên Hà Resort Cam Ranh là một trong những điểm đến điển hình nhờ khả năng đáp ứng sự kiện quy mô lớn cùng không gian nghỉ dưỡng liền kề.

Khu nghỉ dưỡng nằm ở Bãi Dài, có diện tích 17,6 ha và chỉ cách sân bay Cam Ranh khoảng 5 phút di chuyển. Lợi thế vị trí giúp việc tổ chức các đoàn khách đông trở nên thuận tiện, giảm thiểu thời gian di chuyển và tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp.

Lễ cưới được tổ chức ngay bên bờ biển Bãi Dài. Ảnh: Duyên Hà Resort Cam Ranh

Hạ tầng MICE tại Duyên Hà được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao với trung tâm hội nghị gồm ballroom và hệ thống phòng họp linh hoạt. Trong đó, sảnh yến tiệc (Ballroom) có diện tích khoảng 650 m2, sức chứa hơn 600 khách, phù hợp với các hội nghị, gala dinner hoặc sự kiện nội bộ quy mô lớn. Bên cạnh đó, các phòng họp Studio đáp ứng nhu cầu hội thảo chuyên đề, đào tạo hoặc họp nhóm với quy mô nhỏ hơn.

Toàn bộ không gian hội nghị được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn hình LED, internet tốc độ cao và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ tại chỗ. Điều này giúp đảm bảo các sự kiện diễn ra ổn định, đặc biệt với những chương trình có yêu cầu cao về trình chiếu và vận hành.

Một trong những điểm mạnh của Duyên Hà Resort Cam Ranh là khả năng kết hợp linh hoạt giữa không gian trong nhà và ngoài trời. Bên cạnh khu ballroom, khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi cỏ ven biển rộng lớn, khu vực hồ bơi và sân vườn xanh mát, những địa điểm phù hợp để tổ chức gala dinner, tiệc ngoài trời hoặc các hoạt động team building. Không gian mở hướng biển mang lại trải nghiệm khác biệt so với các địa điểm tổ chức hội nghị truyền thống.

Hoạt động team building được tổ chức ngay hồ bơi ven biển của Duyen Ha Resort Cam Ranh. Ảnh: Duyên Hà Resort Cam Ranh

Trong thực tế vận hành, khu nghỉ dưỡng đã đón tiếp nhiều đoàn khách lớn từ vài trăm đến hơn 1.000 người, bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị giáo dục. Bên cạnh các hoạt động hội nghị - sự kiện, Duyên Hà Resort Cam Ranh còn phát triển trải nghiệm nghỉ dưỡng đi kèm. Không gian biển riêng, hệ thống hồ bơi rộng, dịch vụ spa và các nhà hàng trong khuôn viên giúp khách tham dự có thể thư giãn sau thời gian làm việc. Sự kết hợp này góp phần nâng cao giá trị của các chương trình MICE, biến chuyến đi công tác thành trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Sảnh Yến tiệc hiện đại sức chứa 600 khách. Ảnh: Duyên Hà Resort Cam Ranh

Ngoài MICE, khu nghỉ dưỡng cũng đang trở thành lựa chọn cho các sự kiện cá nhân như tiệc cưới. Ballroom với sức chứa khoảng 600 khách phù hợp cho các buổi tiệc trong nhà, trong khi bãi cỏ ven biển mang đến không gian mở cho lễ cưới ngoài trời. Sự đa dạng về địa điểm giúp khách hàng linh hoạt trong việc thiết kế ý tưởng và quy mô sự kiện.

Về vận hành, Duyên Hà Resort Cam Ranh đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, phòng cháy chữa cháy, sơ cứu y tế và điều phối giao thông nội khu. Đồng thời, khu nghỉ dưỡng cũng chú trọng các yếu tố phát triển bền vững như tiết kiệm năng lượng và quản lý rác thải, phù hợp với xu hướng tổ chức sự kiện có trách nhiệm.

Trong bối cảnh nhu cầu MICE ngày càng mở rộng, những điểm đến có khả năng kết hợp giữa quy mô, vị trí và trải nghiệm nghỉ dưỡng đang dần chiếm ưu thế. Với lợi thế hạ tầng và không gian, Duyên Hà Resort Cam Ranh được kỳ vọng là một trong những lựa chọn tiêu biểu tại khu vực Nam Trung Bộ cho các doanh nghiệp và tổ chức khi tìm kiếm địa điểm tổ chức sự kiện bên bờ biển.

Thái Anh