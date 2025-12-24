Không gian đô thị sinh thái tích hợp tại Vinhomes Wonder City

Vinhomes Wonder City có quy mô khoảng 133 ha, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thấp tầng, kết hợp nhà ở, tiện ích trong tổng thể quy hoạch đồng bộ.

Dự án tọa lạc tại khu vực Đan Phượng, trên trục đại lộ Tây Thăng Long, tuyến đường kết nối trực tiếp khu vực phía Tây với trung tâm thành phố. Vị trí tiếp cận vành đai 4 giúp dự án mở rộng khả năng liên kết vùng, kết nối thuận lợi với các khu đô thị vệ tinh và các tỉnh lân cận. Thời gian di chuyển về nội đô khoảng 20 phút giúp khu vực này phù hợp cho nhu cầu an cư lâu dài và đầu tư trung hạn.

Phối cảnh toàn cảnh dự án Vinhomes Wonder City. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Wonder City có quy mô khoảng 133 ha, thuộc nhóm dự án đô thị thấp tầng, thay vì phát triển dày đặc nhà cao tầng, dự án được định hướng theo mô hình đô thị sinh thái, ưu tiên sự cân bằng giữa không gian xây dựng và cảnh quan. Cách tiếp cận này đáp ứng nhu cầu tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao, mật độ cư trú vừa phải trong bối cảnh áp lực hạ tầng đô thị gia tăng.

Về mặt thiết kế, công trình lựa chọn định hướng kiến trúc đa phong cách, bao gồm Đông Dương hiện đại, Manhattan và cổ điển Pháp. Sự kết hợp này tạo nên diện mạo đô thị đa dạng nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ trong tổng thể quy hoạch. Các sản phẩm nhà ở thấp tầng như biệt thự, liền kề và shophouse được tối ưu về mặt tiền, khoảng lùi, không gian sân vườn, đáp ứng nhu cầu sống riêng tư.

Vinhomes Wonder City được quy hoạch như khu đô thị tích hợp, nơi các tiện ích thiết yếu phục vụ đời sống cư dân được bố trí đồng bộ. Hệ thống giáo dục, y tế, thương mại và không gian công cộng được phát triển trong cùng quần thể, góp phần hình thành cộng đồng dân cư ổn định, bền vững theo thời gian.

Các chuyên gia đánh giá trong những năm gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận xu hướng dịch chuyển từ khu vực nội đô sang các vùng phát triển mới. Quỹ đất trung tâm thu hẹp, chi phí đầu tư tăng cao, trong khi hạ tầng giao thông liên vùng liên tục được mở rộng. Bối cảnh này tạo điều kiện để các khu đô thị quy mô lớn tại vành đai Thủ đô như Vinhomes Wonder City thu hút sự quan tâm của thị trường.

Theo các báo cáo nghiên cứu, giá trị bất động sản thấp tầng trong khu vực ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trong nhiều năm, phản ánh nhu cầu thực và tâm lý tích lũy tài sản dài hạn của nhà đầu tư. Với số lượng sản phẩm giới hạn, các dự án quy mô lớn, được quy hoạch bài bản như Vinhomes Wonder City được đánh giá có dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Chủ đầu tư cho biết, dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cho khu vực Đan Phượng, đồng thời hỗ trợ định hình không gian đô thị mới tại phía Tây Hà Nội. Trong bối cảnh thành phố tiếp tục mở rộng địa giới phát triển, các dự án có quy hoạch đồng bộ và tầm nhìn dài hạn được kỳ vọng đóng vai trò ổn định cấu trúc đô thị trong tương lai.

Ở quy mô rộng hơn, cùng với các dự án đang được triển khai tại phía Đông Hà Nội như Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng thể hiện định hướng phát triển đô thị đa trung tâm của Vinhomes. Theo đó, mỗi khu đô thị vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở, còn hướng đến việc hình thành các không gian sống tích hợp, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và đầu tư dài hạn của cư dân đô thị hiện đại.

Hoàng Đan