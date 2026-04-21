Không gian di sản của Huế qua bước chạy VnExpress Marathon

Sáng 19/4, hơn 8.000 vận động viên trong và ngoài nước tranh tài tại VnExpress Marathon Huế 2026. Giải tổ chức lần thứ sáu, có ba cự ly 21km, 10km và 5km.
Giải sở hữu cung đường mang tính biểu tượng của hệ thống VnExpress Marathon, ôm trọn Kinh thành cổ và dọc sông Hương.
Sáng 19/4, hơn 8.000 vận động viên trong và ngoài nước tranh tài tại VnExpress Marathon Huế 2026. Giải tổ chức lần thứ sáu, có ba cự ly 21km, 10km và 5km.
Giải sở hữu cung đường mang tính biểu tượng của hệ thống VnExpress Marathon, ôm trọn Kinh thành cổ và dọc sông Hương.
Xuất phát lúc 4h, runner cự ly 21km chạy qua khu vực Đại Nội lúc còn rực sáng ánh đèn. Hình ảnh truyền tải thông điệp "Sải bước vào kinh thành" của giải năm nay khi ban tổ chức tạm dừng cự ly 42km để đảm bảo mọi tuyến chạy nằm trong vùng di sản.
Xuất phát lúc 4h, runner cự ly 21km chạy qua khu vực Đại Nội lúc còn rực sáng ánh đèn. Hình ảnh truyền tải thông điệp "Sải bước vào kinh thành" của giải năm nay khi ban tổ chức tạm dừng cự ly 42km để đảm bảo mọi tuyến chạy nằm trong vùng di sản.
Từ vạch xuất phát tại Phu Văn Lâu, đoàn người tiếp tục di chuyển lên cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương. Đây là công trình nối Kinh thành cổ và trung tâm thành phố mới, tạo sự tương phản cảnh quan đối với người chạy.
Từ vạch xuất phát tại Phu Văn Lâu, đoàn người tiếp tục di chuyển lên cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương. Đây là công trình nối Kinh thành cổ và trung tâm thành phố mới, tạo sự tương phản cảnh quan đối với người chạy.
Trụ sở UBND TP Huế rực rỡ ánh đèn là một trong những điểm nhấn ấn tượng đón bước chân runner lúc trời chưa sáng hẳn.
Trụ sở UBND TP Huế rực rỡ ánh đèn là một trong những điểm nhấn ấn tượng đón bước chân runner lúc trời chưa sáng hẳn.
Runner chạy qua một tuyến phố trung tâm được chiếu sáng tốt. Giải lần này, ban tổ chức sắp xếp để runner xuất phát theo đợt nhằm giảm ùn tắc.
Runner chạy qua một tuyến phố trung tâm được chiếu sáng tốt. Giải lần này, ban tổ chức sắp xếp để runner xuất phát theo đợt nhằm giảm ùn tắc.
Các VĐV chạy qua cổng trường Quốc Học Huế, đối diện là Bia Quốc Học. Sân trước Bia Quốc Học là địa điểm tập thể dục buổi sáng quen thuộc của người dân Huế.
Các VĐV chạy qua cổng trường Quốc Học Huế, đối diện là Bia Quốc Học. Sân trước Bia Quốc Học là địa điểm tập thể dục buổi sáng quen thuộc của người dân Huế.
Cầu Dã Viên là cây cầu thứ hai mà VĐV ở cả ba cự ly 5km, 10km và 21km đều đi qua. Qua cầu này, họ trở lại phần bờ Bắc thuộc phường Phú Hòa.
Cầu Dã Viên là cây cầu thứ hai mà VĐV ở cả ba cự ly 5km, 10km và 21km đều đi qua. Qua cầu này, họ trở lại phần bờ Bắc thuộc phường Phú Hòa.
Bên cạnh các công trình di sản, những tuyến phố rợp bóng cây cổ thụ mát mẻ là nét đặc trưng được yêu thích tại VnExpress Marathon Huế. Trong ảnh, đoàn runner trong sắc tím áo đấu của giải phủ kín một tuyến phố nội đô.
Bên cạnh các công trình di sản, những tuyến phố rợp bóng cây cổ thụ mát mẻ là nét đặc trưng được yêu thích tại VnExpress Marathon Huế. Trong ảnh, đoàn runner trong sắc tím áo đấu của giải phủ kín một tuyến phố nội đô.
VnExpress Marathon Huế kết thúc lúc 7h30 sáng 19/4, sau khi cả ba cự ly đóng đường để trả thành phố lại nhịp sinh hoạt bình thường.
VnExpress Marathon Huế kết thúc lúc 7h30 sáng 19/4, sau khi cả ba cự ly đóng đường để trả thành phố lại nhịp sinh hoạt bình thường.
Dịp này, chính quyền thành phố tung ra nhiều ưu đãi tham quan các di tích, khu vui chơi để kích cầu du lịch. VnExpress Marathon Huế được kỳ vọng mang về cho thành phố hơn 10.000 lượt khách du lịch trong tuần tổ chức.
Dịp này, chính quyền thành phố tung ra nhiều ưu đãi tham quan các di tích, khu vui chơi để kích cầu du lịch. VnExpress Marathon Huế được kỳ vọng mang về cho thành phố hơn 10.000 lượt khách du lịch trong tuần tổ chức.
Thy An
Ảnh: VnExpress Marathon