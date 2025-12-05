Không được yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Từ 1/7/2026, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Chiều 5/12, Quốc hội bấm nút thông qua dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp. Theo luật này, thông tin lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp được quản lý, sử dụng theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Các cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp. Nếu có nhu cầu, các đơn vị được khai thác, sử dụng, kết nối thông qua chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

Thông tin lý lịch tư pháp chỉ để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe hoặc để bảo vệ lợi ích của Nhà nước...

Phiếu được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Hoàng Phong

Giải trình trước khi Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho hay khi Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân được cập nhật, hiển thị trên VNeID. Thông tin này được coi là một trường thông tin sẵn có tương tự họ tên, ngày tháng năm sinh.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân không cần yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu. Việc này tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng và Phiếu lý lịch tư pháp điện tử được áp dụng cơ chế xác thực để đảm bảo bảo mật và chống làm giả.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được sử dụng để chứng minh cá nhân có án tích hay không, bao gồm cả án tích đã xóa và chưa xóa, và được dùng cho các mục đích như làm thủ tục du học, định cư, kết hôn với người nước ngoài hoặc khi cơ quan tố tụng yêu cầu để phục vụ điều tra, xét xử. Phiếu này chứa thông tin đầy đủ về các bản án của cá nhân và việc có bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quyết định của Tòa án hay không. Mục đích sử dụng chính để giúp cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Ngoài ra, cá nhân khi cần có thể dùng để chứng minh có án tích hay không và tình trạng thi hành án; thực hiện các thủ tục ở nước ngoài như xin học bổng, định cư, xin thị thực (visa), nhập quốc tịch; làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài hoặc xin giấy phép lao động.

Với quy định tại Luật vừa thông qua, các cơ quan không có quyền yêu cầu công dân cung cấp Phiếu số 2. Phiếu này chỉ được dùng khi cơ quan tố tụng có yêu cầu, phục vụ công tác tố tụng.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Sơn Hà