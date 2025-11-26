'Không được nhường đường ở làn trái cao tốc nên làm gì?'

Nhiều lái xe nhất quyết bám làn trái với tốc độ rùa bò thậm chí còn lên án những người nhá đèn xin vượt.

'Nên quy định làn trái chỉ dùng để vượt' Video: Minh Hiếu

Xem tình huống trong video tôi vô cùng bức xúc khi thấy chiếc xe con ung dung gây cản trở giao thông bằng cách đi trên cao tốc mà bám lì làn trái với tốc độ rùa mà nhất quyết không nhường đường, dù phía trước trống trơn. Chiếc xe phía sau vừa bấm còi vừa nháy đèn xin vượt mà lái xe vẫn như không hay biết, thậm chí còn tỏ thái độ kiểu tôi đi đúng luật, thích thì chờ. Chính kiểu tư duy ích kỷ này biến cao tốc thành nơi ức chế, nguy hiểm và đầy xung đột.

Theo luật, người điều khiển ôtô không nhường đường cho xe xin vượt khi đã đủ điều kiện an toàn bị phạt 2 - 3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu hành vi không nhường đường dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nhiều người cho rằng "tôi đi đúng tốc độ tối đa, không có gì phải nhường" theo tôi đây là hành vi ích kỷ. Dù đang đi tốc độ gần tối đa mà phía sau có xe cần vượt, lái xe vẫn nên chuyển sang làn phải để nhường đường, việc lái xe khác đi quá tốc độ hay phạm luật là việc của cơ quan chức năng. Việc của mình là đi đến nơi về đến chốn an toàn, tránh xung đột trên đường mất vui.

Không nhường đường không chỉ là thiếu văn hóa giao thông mà còn là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn: dồn xe phía sau, gây phanh gấp, khiến các xe khác phải chuyển làn bất ngờ. Nguy hiểm hơn cả là tạo tâm lý ức chế khiến nhiều người chọn giải pháp vượt phải vi phạm luật và cực kỳ rủi ro.

Đặc biệt, tôi còn thấy nhiều người lại lên án những hành động nháy đèn xin vượt, bấm còi cảnh báo và thản nhiên bênh vực xe cản đường. Thực tế, nháy đèn xin vượt là tín hiệu cảnh báo hoàn toàn hợp pháp và văn minh trên cao tốc. Nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm khi người khác xin vượt, thì vấn đề nằm ở cái tôi và sự thiếu hiểu biết chứ không nằm ở tín hiệu.

Theo tôi, muốn thay đổi, không thể chỉ trông chờ vào ý thức tự giác mà cần giải pháp rõ ràng:

Thứ nhất, xử phạt nặng hơn hành vi cố tình chiếm làn trái. Phạt nặng vài lần, tôi tin thói quen này sẽ biến mất nhanh chóng.

Thứ hai, áp dụng giống như các nước tiên tiến "Làn trái chỉ dùng để vượt".

Thứ ba, định hướng lại tư duy giao thông không phải cuộc chiến sĩ diện. Nhường đường không khiến ai "thấp bé" hơn, mà thể hiện văn minh và tôn trọng mạng sống.

Cao tốc được thiết kế để nhanh, thông suốt và an toàn. Nhưng chỉ cần một chiếc xe bám làn trái cố chấp, cả hệ thống trở nên tắc nghẽn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Văn minh giao thông bắt đầu từ một hành động rất đơn giản là thấy xe phía sau cần vượt là nhường. Nhường không phải vì sợ, mà vì đó là luật và là đạo đức tối thiểu của người cầm lái.

Độc giả Vũ Vũ