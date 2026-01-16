Không đủ kinh tế để xóa khoảng cách, tôi chấp nhận mất em

Có lẽ lần này em dứt khoát, tôi nên dừng lại để em có cơ hội tìm người khác tốt hơn không.

Chúng tôi quen nhau gần một năm, tôi ở Hà Nội, em ở Sài Gòn. Chúng tôi đã gặp nhau một lần và rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua, cả hai gặp nhiều mâu thuẫn. Tôi ở xa, chẳng thể ở bên em thường xuyên, ngay cả ngày sinh nhật của em tôi cũng không có mặt.

Càng ngày em càng ít dành thời gian cho tôi. Tôi giận, cả hai "chiến tranh lạnh" cả tuần. Rồi tôi xin lỗi, làm lành, cứ như vậy cho tới giờ em không còn nghe bất cứ điều gì từ tôi nữa. Tôi gọi điện tới nhắn tin, em đều không trả lời.

Tôi biết khi quen nhau, em đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều vì yêu xa. Tôi lại không đủ kinh tế để xóa tan khoảng cách. Có lẽ lần này em dứt khoát, tôi nên dừng lại để em có cơ hội tìm người khác tốt hơn không? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Quyên Hà