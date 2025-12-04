Không đồng ý nuôi con riêng của chồng

Tôi phản đối kịch liệt việc ở cùng con riêng của chồng, vì còn giận chuyện anh và gia đình từng giấu chuyện anh có con riêng.

Tôi 31 tuổi, làm việc tại công ty nhà nước. Chồng 35 tuổi, làm việc trong doanh nghiệp tư nhân. Vợ chồng tôi cưới được gần ba năm, con gái hai tuổi. Khi tìm hiểu nhau, anh và gia đình đã giấu việc anh từng kết hôn và có con trai riêng, thời điểm đó cháu được bốn tuổi. Anh sống và làm việc ở miền Nam, con trai gửi ông bà nội nuôi ở quê, quê anh ở ngoài Bắc.

Có lần mẹ anh mang cháu vào Nam thăm bố, tôi có đến nhà chơi thì được anh và mẹ nói là cháu gọi bằng bác, là con của em gái ở quê, em anh không có điều kiện chăm sóc nên gửi mẹ anh chăm giúp, vì thân thiết nên bé gọi anh là bố. Tôi đã tin lời anh kể như vậy, không bận tâm suy nghĩ gì thêm.

Gần cưới, khi đi đăng ký kết hôn, anh và mẹ mới nói sự thật cho tôi biết. Lúc đó thật sự tôi rất sốc. Vì không muốn ba mẹ buồn phiền nên tôi đã giấu họ chuyện này, đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Ngày cưới anh cười thật tươi và vui vẻ, còn tôi mang tâm trạng rất buồn.

Gần đây gia đình anh buộc chúng tôi phải nuôi con riêng của anh, với lý do ông bà nội không dạy được cháu, con cái phải ở với ba hoặc mẹ. Hai vợ chồng đã có cuộc nói chuyện, tôi phản đối kịch liệt vấn đề phải ở cùng con riêng của chồng, vì còn giận chuyện anh và gia đình đã giấu chuyện trước đây. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Ngọc Hạnh