Bạn trai dọa sẽ làm hại nếu tôi chia tay, bỏ trốn

Tôi 26 tuổi, đang quen một người rất gia trưởng, nóng tính, ích kỷ, luôn kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi.

Tôi muốn chia tay nhưng không thành công, anh dọa sẽ làm hại nếu tôi có ý định bỏ trốn. Suốt thời gian qua tôi đã cố chịu đựng, chỉ mong anh thay đổi, nhưng càng ngày càng thấy tệ hơn. Bình thường anh rất thương và chiều tôi, đến khi nóng lên anh chửi bới tôi thậm tệ, có khi đem cả ba mẹ tôi ra chửi. Tôi buồn, chỉ biết im lặng.

Mỗi lần tôi chống lại là anh tới nhà la lối om xòm, tôi sợ gia đình biết nên đành xuống nước, xin lỗi. Các tài khoản mạng xã hội tôi đều không được dùng hoặc anh xóa không cho tôi giao lưu với ai. Đi đâu tôi cũng phải xin phép anh, thấy mệt mỏi với cuộc tình này. Tôi góp ý anh cũng không nghe, còn bảo tôi dạy đời anh. Tôi phải làm sao đây, có lẽ bản thân nhu nhược quá, mong các anh chị giúp đỡ.

Hoài Thư