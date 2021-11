Không cho con đi học, phụ huynh New York gặp rắc rối

MỹMelissa Keaton mở cửa khi nghe tiếng chuông. Trước mặt cô là nhân viên điều tra xã hội, đến xác minh nghi vấn ở đây có trẻ bị ngăn cản quyền tiếp cận giáo dục.

Vẫn còn chấn động bởi cái chết của người cha mắc Covid-19, Keaton - ở Flatbush, Brooklyn, New York - chưa dám cho đứa con 9 tuổi đi học dù trường đã mở cửa từ tháng 9. Trong cuộc thăm viếng vào cuối tháng 10 đó, nhân viên điều tra thuộc ACS (tổ chức giám sát, bảo vệ quyền lợi trẻ em của thành phố) giải thích, họ nhận được báo cáo về việc gia đình cô coi nhẹ quyền giáo dục của trẻ em.

Khi New York mở cửa trường học vào mùa thu năm nay, không duy trì song song phương án học trực tuyến, nhiều gia đình chọn cách giữ con ở nhà. Họ lo cho sức khỏe của con cái và không tin trường học đủ an toàn. Lúc đó, Hội đồng Giáo dục thành phố hứa sẽ kiên nhẫn với các phụ huynh vẫn nghi ngại đối với học trực tiếp. ACS cho biết sẽ chỉ can thiệp nếu có bằng chứng rõ ràng về việc các bậc cha mẹ cản trợ quyền tiếp cận giáo dục của con.

Đến nay, đã hơn hai tháng kể từ khi trường học mở lại, một số phụ huynh cho biết họ bị cáo buộc "bỏ bê con cái". Ảnh hưởng của các cuộc điều tra đối với các gia đình này có thể rất nghiêm trọng: Cáo buộc có thể bị lưu trong lý lịch nhiều thập kỷ và trầm trọng nhất là có thể bị tách khỏi con cái.

Theo dữ liệu của ACS, tính đến 31/10, các nhân viên Hội đồng Giáo dục ghi nhận 207 trường hợp "bỏ mặc việc học của con cái". Con số này tăng gấp ba lần trong hai tuần cuối cùng của tháng 10, so với tổng số lượng của tháng 9.

Học sinh có thể học ở nhà, đồng nghĩa với việc phụ huynh phải tự dạy con em mình. Ở New York, giáo dục tại gia cũng phải nộp kế hoạch và báo cáo hàng quý.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trẻ em học ở trường là tốt nhất. Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc giữ học sinh ở nhà. "Học từ xa làm nghiêm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng giáo dục hiện có, tác động xấu tới trình độ học vấn của học sinh ở mọi lứa tuổi và khiến cho khủng hoảng sức khỏe tinh thần ở trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng trầm trọng hơn", Viện khẳng định.

Lãnh đạo thành phố đã nỗ lực chứng minh họ đang làm mọi việc để đảm bảo trường học an toàn. Nhân viên bắt buộc phải tiêm vaccine, mọi người đều phải đeo khẩu trang và hệ thống thông gió của 1.600 trường học trong thành phố đã được nâng cấp. Người phát ngôn của Hội đồng Giáo dục thành phố - Nathaniel Styer - bày tỏ: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của học sinh. Hai tháng đầu năm học đã cho thấy trường học là nơi an toàn trong dịch bệnh".

Nhưng với Keaton - người có cha đã qua đời cô độc ở bệnh viện sau một cơn ho hồi tháng 4/2020 - thì những biện pháp đó là chưa đủ. Sau khi tham dự các hội nghị trực tuyến, nói chuyện với lãnh đạo trường và quận, cô vẫn không tin rằng sẽ an toàn khi cho con gái quay trở lại trường.

Tuần trước, Hội đồng Giáo dục gửi hướng dẫn mới cho các hiệu trưởng, đề xuất cách kết nối với các gia đình không cho con đến trường. Hướng dẫn kêu gọi mô phỏng trường học bằng công nghệ thực tế ảo giúp phụ huynh thấy được các biện pháp an toàn tại trường, để họ yên tâm. Hội đồng Giáo dục này cũng nhắc các trường không nên cáo buộc phụ huynh giữ con ở nhà là "bỏ bê con cái".

Anna Arons - thuộc Luật khoa ở Đại học New York, người đã nghiên cứu nhiều năm về các tổ chức phúc lợi trẻ em - cho rằng: "Một trong những điều thu hút sự chú ý của tôi là biến giáo viên thành những báo cáo viên. Điều này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường xấu đi". Giáo viên được coi là "giám sát viên", đồng nghĩa với việc họ phải báo cáo những hành vi bị nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ mặc học sinh.

Sau một năm hoàn toàn xa cách trường, hai đứa con của Viviana Echavarria cực kỳ hào hứng trở lại Học viện Riverdale Kingsbridge, thậm chí còn đi mua sắm để chuẩn bị quay lại trường. Nhưng sau đó bố mẹ chúng quyết định giữ hai đứa trẻ tại nhà cho tới khi đủ 11 tuổi để được tiêm vaccine.

Echavarria cảm thấy sửng sốt khi cuối tháng trước cô nhận được cuộc gọi của chồng trong lúc làm việc để thông báo rằng nhân viên ACS đang đứng ở cửa. Chồng cô vẫn chưa đi làm trở lại và ở nhà để chăm sóc ba đứa trẻ đang tuổi đi học, một đứa 6 tháng tuổi.

Viviana Echavarria, 38 tuổi bế con út 6 tháng tuổi, bên cạnh con trai Achilles Fernandez 11 tuổi. Ảnh: USA Today

Nhân viên phụ trách đã điều tra các cáo buộc xoay quanh việc bỏ bê giáo dục và kiểm tra những vết bầm tím trên cơ thể trẻ. Bởi vì trong nhà có trẻ sơ sinh nên họ nói rằng sẽ tới mỗi tuần, Echavarria kể.

Trước khi bắt đầu năm học, Echavarria đã liên hệ với nhà trường để thông báo rằng con của cô sẽ ở nhà và yêu cầu được trường hỗ trợ. Trong một email gửi ngày 8/9, hiệu trưởng viết Hội đồng Giáo dục sẽ không cung cấp chương trình giảng dạy, tài liệu hay sự hỗ trợ nào.

Giáo viên dạy hình học cho hai đứa con lớn của cô đã liên hệ để tìm hiểu lý do chúng vắng mặt tại lớp học và cung cấp quyền truy cập bài tập. Nhưng khi bọn trẻ hỏi những giáo viên khác có thể làm như thế không thì hiệu trưởng tỏ ra thờ ơ, Echavarria nói.

Trong một email khác vào ngày 24/9, hiệu trưởng viết: "Những đứa trẻ nhất định phải tới trường. Chúng tôi có các chương trình giảng dạy và đang vô cùng mong đợi chúng".

Sau khi đưa cậu con trai 11 tuổi đi tiêm phòng vào tuần này, Echavarria đang lên kế hoạch đưa cả ba đứa trẻ trở lại trường học với hy vọng chấm dứt các cuộc điều tra của ACS.

"Chúng tôi cảm thấy không thể đợi mũi tiêm thứ hai, cảm thấy như mình không còn lựa chọn nào khác", cô nói.

Viviana Echavarria và bốn đứa con. Ảnh: USA Today

Giáo dục tại gia không phải là một lựa chọn đối với Keaton. Cô không được chuẩn bị để trở thành giáo viên của con gái mình. Cũng giống như Echavarria, Keaton cũng gửi email tới lãnh đạo của trường, đề nghị giao bài tập online cho con cô.

"Tôi đã được trả lời là không, không có bài tập nào cả. Điều đó chỉ dành cho những học sinh đang cách ly và không có hình thức học từ xa nào cho con của tôi", Keaton nói.

"Thật khó hiểu khi tôi có thể phải đối diện với một thẩm phán có quyền tách con tôi khỏi mẹ chỉ vì tôi muốn duy trì an toàn của đứa trẻ và sức khỏe của chúng tôi", cô bày tỏ.

Chu Nhung (Theo USA Today)