Không cao được 1m50, tôi thật sự khổ tâm nhiều năm

Tôi 28 tuổi, cao 1m49, nặng 44 kg, mặt mũi ưa nhìn. Tôi luôn tự ti vì bản thân lùn, phải gọi là quá lùn mới đúng, chắc theo gen mẹ nên vậy. Bố mẹ mất từ hồi tôi học cấp một nên bản thân cũng không có điều kiện để ý đến ngoại hình. Đến khi lớn, biết làm điệu thì không cao được nữa.

Các anh chị biết đấy, tôi đã phải nghe rất nhiều lời nói khó chịu, chê bai mình. Có một anh bảo: "Ai đẻ ra em mà lùn thế", câu này ám ảnh tôi nhất. Ông chú rể bên nội thì bảo với con trai ông, kiểu nửa đùa nửa thật nhưng thái độ mỉa mai: "Học cho giỏi vào lớn lên còn lấy được vợ chân dài, chứ học dốt thì chỉ lấy em chân ngắn như chị Hồng thôi (là tôi)".

Còn một anh được người quen giới thiệu cho tôi, người quen ấy sau này nói lại tôi biết, anh đó bảo tôi lùn như thế sau này không sinh được. Thật sự tôi tổn thương lắm. Đại loại còn nhiều người và nhiều lời nói như vậy nữa khiến tôi tủi thân. Tôi từng nghĩ dại dột hai lần rồi, chuyện ngoại hình của tôi không đơn giản, cũng ảnh hưởng tới công việc và tình yêu. Có phải tôi suy nghĩ thái quá hay làm lố không? Nhiều lúc nói với bạn bè, chúng nó nghĩ tôi làm màu, thật sự tôi khổ tâm lắm. Mong được các anh chị chia sẻ cùng.

Duyên Hoa