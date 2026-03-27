Không biết bản thân sai ở đâu khi hay bị vợ bảo vô tâm

Tôi 36 tuổi, làm kinh doanh thiết bị công trình, thu nhập mỗi tháng khoảng hơn 40 triệu, có tháng cao hơn nếu công việc thuận lợi. Vợ tôi làm văn phòng, lương khoảng 12 triệu. Chúng tôi có hai con đang học tiểu học, cuộc sống nhìn chung ổn định, không dư dả nhiều nhưng cũng không thiếu thốn.

Mỗi tháng tôi đưa vợ khoảng 20 triệu để lo sinh hoạt trong nhà: tiền ăn uống, điện nước, học phí, các khoản chi tiêu hàng ngày. Ngoài ra, những khoản phát sinh như sửa đồ trong nhà, tiền học thêm của con, việc hiếu hỉ, biếu hai bên nội ngoại, tôi vẫn là người chi thêm, trung bình khoảng gần 10 triệu nữa. Phần còn lại khoảng 10 triệu, tôi giữ để đổ xăng ôtô, đi lại, tiếp khách, cà phê công việc và các mối quan hệ vì đặc thù công việc của tôi phải gặp gỡ khách hàng khá nhiều.

Lịch sinh hoạt của tôi khá đều. Sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm với vợ con. Cuối tuần nếu không bận thì chở vợ con đi siêu thị hoặc về thăm ông bà. Tôi không nhậu nhẹt nhiều, cũng không tụ tập bạn bè thường xuyên. Công việc chủ yếu là gặp khách, ký hợp đồng rồi về nhà, thời gian còn lại dành cho gia đình.

Nhưng điều khiến tôi nhiều lần suy nghĩ là vợ thường nói tôi không quan tâm gia đình. Có lần đang ăn cơm, vợ nói tôi chỉ biết đi làm và đưa tiền, còn lại không để tâm đến vợ con. Tôi hỏi cụ thể là thiếu điều gì, vợ chỉ nói chung chung là thiếu sự quan tâm. Tôi cũng không biết phải làm gì thêm. Sinh nhật vợ hay các ngày lễ, nhiều khi tôi chỉ đưa tiền để vợ tự mua thứ mình thích, vì thú thực tôi không biết mua gì, đồ của tôi và các con cũng toàn vợ mua. Vợ bảo tôi không tinh tế, không để ý đến cảm xúc của vợ. Có lần vợ còn nói sống với tôi thấy rất nhạt, ngày nào cũng giống ngày nào.

Tôi thử thay đổi bằng cách về sớm hơn, thỉnh thoảng rủ vợ đi ăn tối, nhưng vì công việc bận nên không duy trì được thường xuyên. Nhiều hôm đi tiếp khách về muộn, vợ lại nói tôi chỉ lo công việc bên ngoài mà quên gia đình, việc nhà, con cái đều đến tay vợ. Tôi giải thích công việc cần giao tiếp mới có thu nhập để lo cho gia đình nhưng vợ vẫn không hài lòng.

Có lần hai vợ chồng cãi nhau, vợ nói tiền không phải là tất cả, điều quan trọng là sự quan tâm. Tôi nghe vậy chỉ biết im lặng, vì thật sự không biết phải thể hiện sự quan tâm theo cách nào cho đúng. Tôi nghĩ đàn ông lo được kinh tế, sống nghiêm túc, dành thời gian cho gia đình là đủ, nhưng có vẻ với vợ vẫn chưa đủ. Tôi viết những dòng này chỉ muốn hỏi mọi người, trong hôn nhân, ngoài việc lo kinh tế và sống có trách nhiệm, không tệ nạn, người chồng còn cần làm gì để vợ cảm thấy được quan tâm? Vì nhiều lúc tôi thật sự không hiểu phụ nữ cần điều gì ở chồng để cảm thấy đủ.

Anh Quốc