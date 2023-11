Khởi tố tài xế đỗ xe container ở lòng đường trong vụ tai nạn khiến 5 người chết

Lạng SơnCông an khởi tố bị can, tạm giam tài xế Nguyễn Văn Tuân do không có tín hiệu khi đỗ bên đường khiến xe khách đâm vào, từ đây gây tai nạn khiến 5 người chết.