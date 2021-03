Khởi tố kẻ xâm hại cháu ruột

Ngày 20/3, Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giam Đỗ Văn Lại, 54 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, về hành vi hiếp dâm cháu ruột dẫn đến mang thai.

Trước đó một tuần, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được trình báo của gia đình nạn nhân rằng cháu gái 14 tuổi ở thôn Bích Động, xã Liên Am, bị chú ruột là Lại nhiều lần hiếp dâm. Hậu quả cháu có thai 14 tuần.

Đỗ Văn Lại bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ảnh: Công an Hải Phòng

Bị công an triệu tập, Đỗ Văn Lại thừa nhận đã xâm hại cháu ruột 5 lần.

Đánh giá vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Vinh Bảo sau khi hoàn tất hồ sơ đã chuyển nghi can lên Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) để điều tra theo thẩm quyền.

Đỗ Văn Lại có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em năm 1999.

Giang Chinh