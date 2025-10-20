Khởi tố hai thanh niên đá vào mặt nam sinh, bắt bò giữa đường

Hà NộiHai thanh niên 17 và 18 tuổi bị khởi tố với cáo buộc đánh hai học sinh lớp 10, bắt quỳ, bò xin lỗi rồi quay video đăng lên Tiktok.

Tối 20/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai thanh niên 17 và 18 tuổi, cùng trú xã Sóc Sơn, để điều tra tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Với 4 người còn lại cùng tham gia đánh bạn, do đều dưới 16 tuổi, công an đã bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương quản lý.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp em Hải (15 tuổi) đi ngược chiều. Thấy vậy, cả nhóm đuổi theo chặn đầu xe Hải rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai.

Tại đây, nhóm thanh niên đấm đá, ép Hải quỳ xuống xin lỗi. Đồng thời, nhóm này lấy điện thoại quay lại video, đăng lên mạng xã hội Tiktok.

Ngày 15/10, nhóm nghi can lại chửi nhau trên mạng xã hội và phát sinh mâu thuẫn với nam sinh Tùng (15 tuổi). Khi tìm đến khu vực trường Đại học Thủ Đô, chúng chặn được xe của Tùng rồi ép đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ.

Đến nơi, cả nhóm quây xung quanh, ép Tùng quỳ xuống để bò trên đường. Đám đông đấm đá, sử dụng điện thoại quay video ép Tùng xin lỗi. Đến tối cùng ngày, nhóm đăng video chứa nội dung đánh, ép Tùng xin lỗi lên Tiktok.

Nạn nhân trong vụ án là học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú. Trong nhóm làm nhục người khác có 2 em là học sinh lớp 10 học chương trình giáo dục thường xuyên.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Phạm Dự