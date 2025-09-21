Khối nước ấm bất thường bao trùm Bắc Thái Bình Dương

Các nhà hải dương học ghi nhận khối nước ấm bất thường gọi là "blob" xuất hiện trở lại ở Bắc Thái Bình Dương, trải dài hơn 8.000 km.

Theo CNN, một đợt sóng nhiệt ấm kỷ lục và trải rộng đang diễn ra ở Thái Bình Dương, kéo dài khoảng 8.047 km từ vùng biển quanh Nhật Bản tới bờ Tây nước Mỹ. Khối nước ấm "blob" phát triển mạnh từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, có thể ảnh hưởng tới thời tiết trên đất liền và tạo ra hiệu ứng lan rộng đối với đời sống sinh vật biển.

Vùng nước ấm quanh Nhật Bản góp phần vào nhiệt độ mùa hè nóng nhất trong lịch sử nước này, bao gồm kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời kỳ trên toàn quốc với 41,8 độ C vào ngày 5/8. Ở bên kia Thái Bình Dương, nắng nóng trên biển cũng gây ra độ ẩm cao hơn ở bắc California, có thể tăng cường lượng mưa và tuyết rơi trên núi nếu kéo dài.

Nhiệt độ cao bất thường thể hiện qua màu đỏ, cam, vàng ở Bắc Thái Bình Dương ngày 20/9 cho thấy phạm vi trải rộng của khối nước ấm. Ảnh: Weather Channel

Theo dữ liệu từ nhà hải dương học Andrew Leising, đây là khối nước ấm lớn thứ tư từng được quan sát ở đông bắc Thái Bình Dương. Sự kiện tương tự từ năm 2013 đến 2016 liên quan tới khối nước ấm vươn sâu vào tầng trên cùng của đại dương, tồn tại dai dẳng qua những tháng mùa đông mưa bão. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Art Miller ở Viện Hải dương học Scripps (Mỹ), sự kiện lần này nhiều khả năng tập trung ở gần bề mặt hơn. Khi gió mạnh cuối thu và bão đầu đông tràn qua khu vực, chúng sẽ khuấy động lớp nước lạnh hơn ở bên dưới mặt biển, khiến khối nước ấm hiện nay biến mất.

Nguyên nhân gây ra khối nước ấm là điều kiện gió khác thường dai dẳng gắn liền với khu vực khí áp cao và thấp trì trệ, có thể ảnh hưởng tới lượng nước lạnh dâng lên từ vùng biển sâu trong quá trình gọi là nước trồi. Khi nước trồi bị hạn chế bởi gió hoặc yếu tố khác, nhiệt độ nước bề mặt có thể tăng vọt. Những năm gần đây, hiện tượng này trở nên ngày càng phổ biến trong khu vực vào các tháng mùa xuân và mùa hè, thường kết thúc vào mùa thu.

Trong quá khứ, vùng nước ấm ở đông bắc Thái Bình Dương từng khiến chim biển chết hàng loạt ở Alaska và ảnh hưởng tới cá, sư tử biển cùng nhiều loài khác. Theo Weather Channel, với nhiệt đại dương trong vùng blob ấm lên, dòng hải lưu chảy chậm lại, chất dinh dưỡng không thể lan rộng dễ dàng và nồng độ oxy ít hơn. Cá hồi và sinh vật phù du nước lạnh không thể chịu nhiệt độ cao như vậy, ảnh hưởng tới động vật ở tầng cao hơn trong chuỗi thức ăn. Năm 2015-2016 ghi nhận lượng chim biển Uria aalge chết nhiều nhất trong lịch sử do không kiếm đủ cá để ăn. Cá voi và sư tử biển tiếp xúc với tảo độc và thiếu thức ăn.

Chênh lệch nhiệt độ mặt biển so với mức trung bình tháng 8 ở khu vực Bắc Thái Bình Dương phá vỡ kỷ lục mọi thời đại. Khi biến đổi khí hậu khiến nước biển lưu trữ nhiều nhiệt lượng hơn, nhiệt độ đại dương đạt những đỉnh cao mới, dẫn tới tác động nghiêm trọng hơn. Theo Michael McPhaden, nhà khoa học cao cấp ở Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), khu vực Bắc Thái Bình Dương ấm lên với tốc độ nhanh nhất so với bất kỳ bồn địa địa dương nào trên Trái Đất trong thập kỷ qua. Sự kiện sóng nhiệt trên biển hiện nay liên quan tới toàn bộ bồn địa Bắc Thái Bình Dương, có tính chất đặc biệt về cường độ, phạm vi địa lý, và khả năng biến đổi các mô hình thời tiết ở quy mô lớn nếu tiếp diễn.

An Khang (Theo CNN, WGN-TV, Weather Channel)