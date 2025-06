Khởi động sân chơi sáng tạo thực phẩm cho sinh viên

Cuộc thi FID 2025, chủ đề "The Future of Food - tương lai ngành thực phẩm", hướng tới giải pháp phát triển bền vững và công nghệ thực phẩm thế hệ mới.

Ngày 14/6, cuộc thi phát triển sản phẩm thực phẩm Food Innovation and Development 2025 (FID 2025) khởi động trên nền tảng thực tế ảo, đánh dấu sự trở lại của một trong những sân chơi đổi mới sáng tạo lớn nhất trong ngành thực phẩm tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay mang chủ đề "The Future of Food - tương lai ngành thực phẩm", hướng tới giải pháp phát triển bền vững và công nghệ thực phẩm thế hệ mới.

Cuộc thi phát triển sản phẩm thực phẩm Food Innovation and Development 2025 (FID 2025) khởi động trên nền tảng thực tế ảo. Ảnh: HUIT

Cuộc thi do Trường ĐH Công Thương TP HCM (HUIT) phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Global Innovation & Technology Platform (GITP) và Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP tổ chức.

Khác với mùa đầu tiên, FID 2025 mở rộng cả về quy mô và chiều sâu chuyên môn. Cuộc thi thu hút hơn 20 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, cùng sự đồng hành của nhiều chuyên gia, startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cuộc thi lần đầu tiên có sự tham gia của các đơn vị, sinh viên đến từ các quốc gia khác ngoài Việt Nam.

PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh, Phó hiệu trưởng HUIT cho biết: "FID 2025 là cơ hội để sinh viên làm việc trực tiếp với chuyên gia đầu ngành, phát triển ý tưởng và tiếp cận quá trình khởi nghiệp thực tế. Những sản phẩm xuất sắc có thể được doanh nghiệp hỗ trợ thương mại hóa".

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ khởi động cuộc thi Phát triển sản phẩm thực phẩm trên nền tảng thực tế ảo. Ảnh HUIT

Ông Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch VAFoST đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực thực phẩm.

Phía Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), ông Lê Toàn Thắng Phó giám đốc kỳ vọng, cuộc thi sẽ tạo ra nhiều ý tưởng ứng dụng công nghệ như AI, IoT, Blockchain trong ngành thực phẩm, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Từ góc độ quốc tế, ông Raflles Chan, CEO GITP khẳng định FID 2025 là một phần trong cam kết thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới, giải quyết các thách thức như an ninh lương thực và phát triển bền vững. "Chúng tôi mong muốn đóng góp mạng lưới, kinh nghiệm và sự hỗ trợ của mình trong suốt cuộc thi này, quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn được học hỏi từ tất cả các bạn, những người đang thúc đẩy ranh giới của đổi mới thực phẩm", ông Raflles nói.

Cuộc thi được triển khai qua 3 bảng thi là 3 hướng tiếp cận chiến lược cho ngành thực phẩm tương lai. Health-Focus Innovation (Sáng tạo các sản phẩm tốt cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thế hệ mới); Food Security & Social Impact (Sáng tạo sản phẩm có tác động xã hội, giải quyết vấn đề an ninh lương thực và giải pháp chuyển đổi số hoặc chuyển đổi xanh trong ngành lương thực, thực phẩm); Problem-Solving Innovation (Tìm kiếm giải pháp mang tính ứng dụng thực tiễn cho các thách thức đang tồn tại trong ngành).

Ban tổ chức cho biết, bảng thi thứ hai tích hợp yếu tố công nghệ và bền vững, khuyến khích sinh viên thể hiện tư duy liên ngành, áp dụng chuyển đổi số, giải quyết vấn đề xã hội và môi trường.

Cuộc thi kéo dài 6 tháng, với ba vòng thi. Vòng một là Ý tưởng sáng tạo. Các đội nộp bài trực tuyến trên website. Vòng 2 là Phát triển sản phẩm. Top 25 đội mỗi bảng được hướng dẫn bởi mentor để hoàn thiện sản phẩm. Chung kết gồm trình bày các yếu tố kỹ thuật công nghệ và định hướng để thương mại hóa sản phẩm. Top 10 đội xuất sắc trình bày trước hội đồng giám khảo tại HUIT vào ngày 13/12.

Ngoài các giải thưởng chính, Top 6 đội nổi bật sẽ bước vào vòng Future Entrepreneurs Showcase (Triển lãm dự án doanh nhân tương lai), tìm ra chủ nhân giải đặc biệt "The Future Entrepreneur" (Giải thưởng doanh nhân tương lai. Các đội vào vòng sâu có cơ hội được hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ và kết nối với nhà đầu tư để hiện thực hóa ý tưởng.

"FID 2025 không chỉ là sân chơi cho sinh viên ngành thực phẩm mà còn là nỗ lực kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - từ viện, trường đến doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chương trình gắn với các định hướng phát triển quốc gia như khuyến khích sản phẩm xanh, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại hóa kết quả nghiên cứu", đại diện ban tổ chức cho biết.

Mùa đầu tiên FID 2024 đã ghi dấu ấn với những con số như 122 dự án dự thi từ hơn 400 sinh viên thuộc 24 trường đại học trên toàn quốc. Ban tổ chức đã hỗ trợ hơn 250 triệu đồng tiền mặt và nguyên vật liệu cho các đội thi từ vòng bán kết, đồng thời trao tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 275 triệu đồng.

Thế Đan