Khởi động dự án nhà máy nhiệt điện 57.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa

Nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, tổng vốn hơn 57.000 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh phối hợp với liên danh Tập đoàn Trung Nam - Sideros River ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh.

Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có công suất 1.500 MW, sử dụng công nghệ turbin khí chu trình hỗn hợp, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ KWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Công trình bao gồm hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất từ 1-1,2 triệu tấn/năm, bồn chứa dung tích 220.000 m3, bến cảng nhập LNG cùng các hạ tầng cảng biển, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ.

Phối cảnh dự án nhà máy nhiệt điện 57.000 tỷ đồng. Ảnh: Trung Nam

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước của dự án gần 140 ha, trong đó phần đất hơn 28 ha và mặt nước hơn 111 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến đạt 57.385 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành vào năm 2030.

Đây là một trong những dự án LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) đầu tiên được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu quốc tế theo định hướng của Quy hoạch điện 8; góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy được định hướng phát triển thành tổ hợp công nghiệp - năng lượng quy mô lớn tại khu vực Nam Trung Bộ. Nơi đây có lợi thế cảng nước sâu, điều kiện tự nhiên thuận lợi, kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển LNG, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành năng lượng Việt Nam.

Cùng thời điểm, chủ đầu tư cũng ký kết hợp đồng tín dụng cho dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tổng mức vốn huy động tối đa 3.000 tỷ đồng, cam kết giải ngân trước ngày 30/6/2027.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná được định hướng là cảng nước sâu, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn từ 300.000 đến 500.000 tấn. Khi hoàn thành, cảng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống logistics, phục vụ vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các thiết bị siêu trường siêu trọng phục vụ ngành năng lượng, điện gió ngoài khơi.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay dự án trong tương lai góp phần cung cấp nguồn điện nền ổn định cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt điện năng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, khi đi vào vận hành, dự án đóng góp quan trọng cho ngân sách, tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

