Khởi động dự án hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ khí hậu

Hà NộiDự án "Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu Net Zero" hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, phát triển công nghệ khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải.

Ngày 17/4, Bộ Tài chính phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (Koica) cùng Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) thực hiện nghi thức khởi động dự án "Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup". Sự kết hợp ba bên không chỉ tăng nguồn lực tài chính mà còn tạo điều kiện chuyển giao kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ nước ta phát triển thị trường đầu tư công nghệ khí hậu theo chuẩn mực thế giới.

Đại diện các bên thực hiện nghi thức khởi động dự án. Ảnh: GGGI

Đại diện ban tổ chức lý giải Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) lẫn đơn vị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Do đó, dự án được thiết kế với hai hợp phần có tính liên kết chặt chẽ: vừa hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận đầu tư, vừa thúc đẩy hoàn thiện khung chính sách cùng điều kiện nền tảng cho tài chính khí hậu trong nước.

"Việc huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh giữ vai trò đặc biệt then chốt trong lộ trình phát triển bền vững của Việt Nam", ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh tại sự kiện.

Lễ khởi động có sự góp mặt của 120 đại biểu thuộc bộ, ngành, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp. Sự kiện cũng là diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các bên liên quan. Cụ thể, chuyên gia thảo luận sâu về cơ hội, thách thức, tiềm năng phát triển của thị trường công nghệ khí hậu nước ta trong thời gian tới.

Đại diện GGGI phát biểu tại sự kiện. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (Koica) và GGGI đồng tài trợ, với sự chủ trì của Bộ Tài chính. Ảnh: GGGI

Dự án là một trong những hoạt động cụ thể hóa hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Sự đồng hành của Koica, GGGI góp phần thúc đẩy chuyển giao kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ nước ta nâng cao năng lực, thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao.

Bổ sung thông tin trên, bà Lee Yookyung, Phó giám đốc quốc gia Koica Việt Nam, phân tích: "Koica có nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua việc phát huy thế mạnh của từng tổ chức, chúng tôi sẽ hỗ trợ thiết thực nhằm thúc đẩy chính sách trung hòa carbon và cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam".

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, việc thúc đẩy phát triển công nghệ khí hậu và huy động nguồn lực đầu tư được xem là yếu tố then chốt để thực hiện các cam kết quốc gia về giảm phát thải. "Dự án được thiết kế như nền tảng kết nối Việt Nam với Hàn Quốc và các thị trường quốc tế, qua đó thúc đẩy mở rộng, thương mại hóa các công nghệ khí hậu", ông Kim Juhern, Trưởng đại diện quốc gia GGGI tại Việt Nam, nói thêm.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng dự án góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới đầu tư và công nghệ toàn cầu, qua đó mở rộng cơ hội phát triển cho các sáng kiến công nghệ khí hậu.

Hiếu Châu