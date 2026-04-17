Khởi công siêu thị Co.opmart tại dự án Agora City

Agora City triển khai xây dựng siêu thị Co.opmart, bổ sung tiện ích mua sắm và hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục vụ cư dân tại khu đô thị.

Sự kiện khởi công do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa (Thủ Thừa Invest) phối hợp Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), tổ chức sáng 17/4. Buổi lễ là cột mốc chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, cho thấy cam kết của chủ đầu tư về việc kiến tạo chuẩn sống tiện nghi tại dự án Khu đô thị Agora City.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Thủ Thừa Invest; Saigon Co.op, ngân hàng MB cùng các đối tác và khách hàng quan tâm đến dự án. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Agora City từng bước hoàn thiện hạ tầng và tiện ích theo kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo địa phương, Thủ Thừa Invest, Saigon Co.op và ngân hàng MB tại lễ khởi công. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Công trình siêu thị được quy hoạch theo mô hình hiện đại, chú trọng trải nghiệm người dùng và khả năng kết nối cộng đồng. Dự án nằm gần cổng chính, giúp cư dân và khách bên ngoài dễ dàng tiếp cận. Với tổng diện tích khu đất khoảng 5.800 m2, thuộc nhóm công trình thương mại có quy mô lớn tại khu vực trung tâm Thủ Thừa.

Công trình được phân kỳ đầu tư bài bản. Theo đó, giai đoạn đầu tập trung xây dựng khu siêu thị với diện tích khoảng 1.600 m2, cung cấp các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ tiêu dùng cơ bản. Dự kiến, giai đoạn đầu sẽ hoàn thành và bàn giao cho Co.opmart vận hành từ quý III/2026.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc đưa mô hình bán lẻ vào nội khu nhằm bổ sung tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Hạng mục này đồng thời góp phần hình thành không gian thương mại tại khu đô thị.

Vị trí công trình Co.opmart nằm sát bên cổng chào của dự án Agora City. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Theo dự kiến, công trình khi hoàn thành có thể phục vụ từ 50.000 đến 100.000 người trong khu vực. Việc bổ sung tiện ích thương mại được kỳ vọng góp phần hoàn thiện môi trường sống và hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại dự án trong thời gian tới.

Agora City nằm trên trục đường 818, kết nối với cao tốc TP HCM – Trung Lương trong khoảng ba phút. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và khai thác các dịch vụ trong khu vực. Dự án có quy mô khoảng 127 ha, định hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp.

(Nguồn: Thủ Thừa Invest)