Khoảnh khắc tiêm kích F-15 Mỹ 'khoác áo choàng hơi nước'

Tiêm kích F-15EX Mỹ tăng tốc và hướng thẳng lên trời, khiến hơi nước ngưng tụ và bao phủ toàn thân máy bay như áo choàng.

Hình ảnh được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đăng hôm 15/1 cho thấy tiêm kích F-15EX bật chế độ tăng lực và ngóc mũi lên cao để vọt thẳng lên trời. Động tác này khiến áp suất trên thân và cánh máy bay giảm đột ngột, dẫn tới hiện tượng hơi nước trong không khí ngưng tụ và bao phủ gần như toàn bộ máy bay.

"Nó giống như đang khoác tấm áo choàng hơi nước. Tôi có thể khẳng định đây là bức ảnh ấn tượng nhất từ trước đến nay về tiêm kích F-15EX", biên tập viên Tyler Rogoway của War Zone cho hay.

Hơi nước bao phủ tiêm kích F-15EX Mỹ trong ảnh đăng ngày 15/1. Ảnh: War Zone

Bức ảnh được chụp tại sân bay quốc tế Portland, cũng là nơi đặt căn cứ của Không đoàn Tiêm kích số 142 thuộc không quân Mỹ. Một trong các phi công của đơn vị khi đó đang thực hiện chuyến bay chia tay, đánh dấu kết thúc sự nghiệp cầm lái.

Các phi đội F-15 đóng tại sân bay Portland thường không bật chế độ tăng lực khi cất cánh để giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu.

Dù vậy, trong một số tình huống nhất định như xuất kích khẩn cấp, thử nghiệm kỹ thuật hoặc chuyến bay chia tay, tiêm kích F-15 bật chế độ tăng lực tối đa và rời mặt đất sau quãng chạy đà khá ngắn. Phi cơ không lấy độ cao ngay mà bay bằng dọc đường băng để tiếp tục tăng tốc, sau đó phi công đột ngột kéo mũi máy bay để tạo góc gần 90 độ so với mặt đất.

Động tác này được gọi là leo cao không giới hạn, giúp phi cơ đạt độ cao hành trình không lâu sau khi rời đường băng và nhường không phận cho máy bay khác cất hạ cánh. Nó thường chỉ được thực hiện bởi tiêm kích hiện đại, trang bị động cơ phản lực với chế độ đốt tăng lực và tỷ lệ lực đẩy trên khối lượng lớn hơn 1, cho phép chúng tăng tốc ngay cả khi hướng mũi thẳng lên trời.

"Đây là cảnh tượng rất ngoạn mục, đặc biệt là về phần âm thanh. Các hành khách trong nhà ga đã đột ngột bị đánh thức bởi tiếng ồn dữ dội đến mức làm rung cả cửa sổ", Rogoway cho biết.

Khoảnh khắc tiêm kích F-15 khoác 'áo choàng hơi nước' khi cất cánh Tiêm kích F-15 cất cánh không giới hạn tại sân bay quốc tế Portland trong video đăng ngày 10/1. Video: X/Sabian404

F-15 là tiêm kích hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển năm 1967, bắt đầu biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Biến thể F-15EX hiện đại nhất sử dụng động cơ F110, thay thế dòng F100 trên phi đội F-15C/D. Kết cấu cánh được cải tiến nhằm tăng sức bền, trong khi hệ thống điều khiển chuyển từ thủy lực thuần túy sang kiểm soát bằng máy tính (fly-by-wire). Máy bay được trang bị radar mảng pha điện tử quét chủ động, màn hình hiển thị và thiết bị thông tin liên lạc mới.

Không đoàn 142 là đơn vị đầu tiên của không quân Mỹ được tiếp nhận dòng F-15EX, sau khi mẫu tiêm kích này trải qua quá trình đánh giá tại các phi đội thử nghiệm.

Phạm Giang (Theo War Zone)