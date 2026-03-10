Khoảnh khắc tiêm kích 'đuổi bắt' UAV trên bãi biển Dubai

Video cho thấy một tiêm kích phóng tên lửa nhằm vào UAV trên bãi biển ở Dubai, trong khi nhiều người đang người vui chơi phía dưới.

CNN hôm nay xác thực các video đăng tải trên mạng hồi cuối tuần, quay tại bãi biển Al Mamzar nổi tiếng đông đúc du khách ở đông bắc Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Video cho thấy thiết bị có hình dạng giống mẫu UAV Shahed của Iran bay tầm thấp qua bãi biển. Ít giây sau, một tiêm kích bay qua, phóng tên lửa về phía chiếc UAV. Phía dưới, một số du khách dưới nước, đứng trên bãi cát dõi theo quan sát.

Video kết thúc trước khi cho thấy kết quả vụ đánh chặn. Chưa rõ quả tên lửa có bắn trúng UAV hay không. UAE và Iran chưa bình luận về sự việc.

Khoảnh khắc tiêm kích 'đuổi bắt' UAV tại bãi biển Dubai Tiêm kích phóng tên lửa về phía UAV tại bãi biển Al Mamzar, đông bắc Dubai, UAE. Video: X/OSINT

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV tự sát vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực, gây thiệt hại tại hàng loạt quốc gia, trong đó có UAE.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Iran đang gây áp lực lớn lên lưới phòng không của Mỹ và đồng minh. Dubai là một trong những thành phố lớn gặp nhiều biến động bởi cuộc xung đột.

Ngày 7/3, sân bay quốc tế Dubai đã phải tạm đóng cửa sau khi một UAV rơi trúng vị trí gần nhà ga. Tại phía nam thành phố, nhiều tòa nhà quanh khu Dubai Marina cũng tiến hành sơ tán dân cư, sau khi mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn làm hư hại mặt ngoài một tòa cao ốc. UAE ghi nhận 4 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương trong xung đột.

Đức Trung (Theo CNN, AP, Al Jazeera)