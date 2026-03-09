Khoảnh khắc tên lửa tấn công căn cứ Iran nằm cạnh trường tiểu học

Truyền thông Iran công bố video cho thấy tên lửa có thể là Tomahawk của Mỹ đánh trúng một tòa nhà IRGC nằm cạnh trường tiểu học nữ sinh.

Hãng tin Mehr News của Iran hôm nay đăng video tên lửa đánh trúng một tòa nhà thuộc căn cứ hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nằm cạnh trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyiba ở Minab, miền nam Iran, ngày 28/2. Một cột khói lớn bốc lên từ phía trường tiểu học, hàng chục người bỏ chạy.

Ngôi trường hai tầng này gần như bị phá hủy hoàn toàn, 160 người thiệt mạng, theo truyền thông Iran.

Video được quay từ một công trường gần đó, cho thấy loại tên lửa phù hợp với đặc điểm của tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản BGM hoặc UGM-109 của Mỹ. Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk từ chiến hạm hoặc tàu ngầm. Theo các chuyên gia, Israel không sử dụng loại tên lửa này.

Khoảnh khắc tên lửa Mỹ tập kích khiến 160 người chết tại trường nữ sinh Iran

Sam Lair, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí James Martin (CNS), nhận định vũ khí trong video có những đặc điểm hình ảnh giống tên lửa Tomahawk, với thân dạng chữ thập, cánh gắn ở giữa thân và cụm đuôi phía sau.

"Video được quay cách vị trí điểm rơi khoảng 250 m, nghĩa là kích thước tên lửa khá lớn. Như vậy có thể loại trừ những loại vũ khí khác của Mỹ có hình dáng tương tự, như GBU-69B", ông Lair giải thích.

Nhiều chuyên gia vũ khí đồng tình với nhận định này, cho biết Tomahawk thường được sử dụng trong loạt tấn công mở màn trước khi giành được ưu thế trên không.

Tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ khu trục hạm USS Spruance. Ảnh: AP

Nhiều cơ quan truyền thông lớn tuần trước đưa tin nhiều khả năng Mỹ đứng sau vụ tấn công, dẫn kèm ảnh vệ tinh, video định vị địa lý, đánh giá chuyên gia.

Ảnh vệ tinh năm 2013 do New York Times thu thập cho thấy ngôi trường từng nằm trong khuôn viên căn cứ hải quân IRGC, nhưng đến tháng 9/2016 thì nó đã được xây tường rào tách biệt hoàn toàn. Điều này đặt ra câu hỏi liệu việc trường bị phá hủy là một sai lầm hay là do nhắm mục tiêu dựa trên thông tin lỗi thời.

Wes J. Bryant, nhà phân tích an ninh quốc gia từng phục vụ trong không quân Mỹ và là cố vấn cấp cao về thiệt hại dân sự tại Lầu Năm Góc, nhận định tất cả tòa nhà, bao gồm cả trường học, đều bị đánh trúng gần như tuyệt đối. Ông cho rằng lời giải thích hợp lý nhất là trường học này đã bị "nhận diện sai mục tiêu".

Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công trường học, bệnh viện hoặc bất kỳ công trình dân sự nào khác đều có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Nếu Mỹ bị xác định liên quan, đây sẽ là cuộc tấn công gây thương vong dân thường nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ xung đột của Mỹ ở Trung Đông.

Vị trí trường học (màu đỏ) và khu phức hợp của IRGC cùng các tòa nhà quân sự hôm 4/3. Ảnh: Planet Labs

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 quy trách nhiệm cho Iran trong sự việc, trong khi Tehran cáo buộc Washington không kích ngôi trường.

"Dựa trên những gì tôi thấy, vụ đó là do Iran thực hiện", ông Trump nói trên Không lực Một, cho biết vũ khí Iran "rất thiếu chính xác".

"Chúng tôi đang điều tra. Nhưng phe duy nhất nhắm vào dân thường là Iran", Bộ trưởng Pete Hegseth bình luận.

Cảnh tan hoang ở trường nữ sinh Iran trúng tên lửa Cảnh tan hoang tại trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 28/2. Video: X/@s_m_marandi

