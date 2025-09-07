Israel đăng video tập kích đánh sập tòa nhà 15 tầng tại Gaza City, sau khi yêu cầu người dân sơ tán khỏi thành phố lớn nhất dải đất.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/9 thông báo đã tập kích một tòa nhà cao tầng ở Gaza City, với lý do nhóm vũ trang Hamas đang sử dụng công trình này để "giám sát" binh sĩ Israel. IDF nhấn mạnh đã tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Các nhân chứng cho biết mục tiêu bị tập kích là tháp chung cư Sussi. Video do Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, công bố cho thấy tòa nhà 15 tầng này đổ sập trong khói bụi mù mịt sau đòn tấn công của IDF.

Nhóm vũ trang Hamas lên án vụ tập kích và khẳng định không sử dụng công trình dân sự cho mục đích quân sự.

Khoảnh khắc Israel san phẳng tòa nhà 15 tầng ở Gaza City Khoảnh khắc quân đội Israel san phẳng tòa nhà 15 tầng ở Gaza City hôm 6/9. Video: X/Israel_katz

IDF đã tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu các công trình được lực lượng Hamas sử dụng, đặc biệt là tòa nhà cao tầng. Lực lượng này hôm 5/9 cũng tung đòn tập kích tháp Mushtaha ở khu phố Al-Rimal của Gaza City, khiến tòa nhà sụp đổ.

Phát ngôn viên IDF Avichay Adraee trước đó kêu gọi cư dân Gaza City di dời đến Al-Mawasi, địa điểm nằm giáp Địa Trung Hải ở miền nam Gaza. IDF cho biết sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo và chăm sóc y tế tại đây.

"Hãy tận dụng cơ hội này để di chuyển sớm đến khu vực nhân đạo trên cùng với hàng nghìn người khác", ông Adraee viết trên mạng xã hội.

Các nhân chứng và phóng viên hôm 6/9 trông thấy máy bay Israel thả hàng nghìn tờ rơi xuống khu vực dân cư ở phía tây Gaza City, nhằm kêu gọi người dân sơ tán.

Israel lần đầu tuyên bố Al-Mawasi là vùng an toàn vào giai đoạn đầu của chiến sự, song sau đó nhiều lần tập kích khu vực này với lý do nhắm mục tiêu lực lượng Hamas.

Một số cư dân Gaza City cho rằng ở lại hay rời đi giờ cũng không khác gì nhau. "Nhiều người nói chúng tôi nên sơ tán, số khác cho rằng nên ở lại. Nhưng khắp Dải Gaza đều có bom đạn và người chết", cư dân Abdel Nasser Mushtaha cho biết, đặc biệt nhấn mạnh đến các cuộc tập kích vào Al-Mawasi.

Vị trí Gaza City. Đồ họa: AFP

IDF nhiều tuần qua cảnh báo sẽ tiến hành chiến dịch tấn công mới nhằm vào Gaza City, thành phố lớn nhất dải đất, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Lực lượng này đang tăng cường không kích và tiến hành hoạt động trên bộ ở vùng ngoại ô của thành phố, làm dấy lo ngại về nguy cơ tình hình nhân đạo tiếp tục trở nên xấu đi.

Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự tại Dải Gaza, cho biết 55 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong ngày 6/9, trong đó có 18 trường hợp gần một trung tâm phân phối viện trợ ở miền bắc dải đất.

Khi được hãng thông tấn AFP đề nghị bình luận, IDF yêu cầu cung cấp khung thời gian và tọa độ chính xác của những nơi bị tập kích để xem xét thông tin.

Phạm Giang (Theo AFP, AP)