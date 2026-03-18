Khoảnh khắc du khách suýt rơi xuống vách đá khi đạp xe

Tây Ban NhaNhà sáng tạo nội dung người Tây Ban Nha khiến người xem thót tim khi suýt rơi khỏi vách đá trong lúc đạp xe khám phá đường ven biển gần Cartagena.

Nhân vật trong đoạn video là Cecilia Sopeña Espa, người thường chia sẻ các chuyến đạp xe trên Instagram và hiện có hơn 543.000 người theo dõi. Ngày 11/3, cô đăng tải video ghi lại hành trình đạp xe dọc bờ biển gần Cartagena, Tây Ban Nha. Trong clip, Espa di chuyển bằng xe đạp trên lối mòn hẹp nằm sát mép vách đá. Khi chú chó chạy lại gần, cô giảm tốc rồi dừng xe, nhưng chỉ vài giây sau bất ngờ mất thăng bằng và trượt xuống sườn đá cùng chiếc xe đạp.

Đoạn video cho thấy Espa trượt xuống vài mét và phải bám vào vách đá để giữ mình, trước khi kịp dừng lại ngay trên mép vực, tránh rơi xuống vùng nước bên dưới. Chú chó cũng nhanh chóng chạy xuống vị trí của chủ nhân. Cả hai sau đó có khoảnh khắc đoàn tụ khi Espa trấn an với chú chó rằng họ đã ổn.

Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Ngay sau đó, Espa đã chia sẻ thêm một số bài đăng khác để giải quyết vụ việc. Trong bài đăng vào ngày 12/3, cô cho biết bản thân "suýt chút nữa đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng" và sự cố "kinh hoàng" đó đã cho cô thấy "sự mong manh của cuộc sống một cách rất thực tế".

Khoảnh khắc cô gái suýt rơi xuống vực. Nguồn: cartagena.bici17

Cô cũng đã xin lỗi cộng đồng người đi xe đạp vì không đội mũ bảo hiểm trong đoạn video, gọi đó là "một sai lầm" của mình. Cô giải thích rằng khi đó mình đang đi trên một con đường mòn dành cho người đi bộ cùng chú chó, và chỉ sử dụng xe đạp để di chuyển nhanh hơn. Tuy vậy, cô thừa nhận hình ảnh mình thể hiện không phải là điều đúng đắn và nhấn mạnh rằng mũ bảo hiểm có thể cứu mạng người.

Trong bài đăng ngày 13/3, Espa tiếp tục cảm ơn những người đã nhắn tin hỏi thăm sau sự cố. Cô cho biết đặc biệt xúc động trước phản ứng của chú chó, khi nó ở bên cạnh cô ngay sau khi cô trượt xuống vách đá, như thể nhận ra điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

Sự việc xảy ra gần Cartagena, thành phố cảng ở đông nam Tây Ban Nha nhìn ra Địa Trung Hải. Khu vực này nổi tiếng với những vách núi đá dựng đứng sát biển và nhiều lối mòn tự nhiên men theo sườn núi, thường được người dân và du khách sử dụng cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, chạy địa hình hoặc đạp xe ngắm cảnh. Nơi này được biết đến với cảnh quan hùng vĩ nhưng nguy hiểm, đòi hỏi người tham gia phải có kỹ năng và sự tập trung cao độ.

Mai Anh ( Theo People )