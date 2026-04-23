Khoảnh khắc cảnh sát Mỹ đỡ gấu rơi từ trên cây

Gấu đen "cố thủ" trên cành cao gây xôn xao ở khu dân cư New York, khiến cảnh sát phải bắn thuốc mê để bắt con vật và thả về tự nhiên.

Khoảng 2h ngày 21/4, một con gấu đen còn non trèo lên gốc cây bên cạnh một ngôi nhà hai tầng ở thành phố Albany, phía bắc bang New York. Khi trời sáng rõ, con gấu vẫn chưa rời đi, khiến người dân lo lắng báo cảnh sát.

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Bảo tồn Môi trường Bang New York (DEC), cảnh sát đã chọn phương án an toàn nhất là bắn thuốc mê rồi đưa con gấu trở lại dãy Catskill.

Cảnh sát Mỹ phong tỏa khu vực xung quanh thân cây nơi con gấu cố thủ ở New York. Ảnh: Times Union

Giới chức bố trí đệm, căng một tấm lưới lớn để đỡ con gấu khi nó rơi khỏi cây. Họ bắn thuốc mê trước buổi trưa, nhưng phải mất gần hai tiếng thuốc mới ngấm.

Trong quãng thời gian này, con gấu còn leo lên cao hơn và tiếp tục nằm lì trên cây, trước khi dần lảo đảo vì ngấm thuốc.

Dù cảnh sát đã phong tỏa một phần con phố, quá trình bắt con vật thu hút đám đông hiếu kỳ khoảng 20 người. "Đừng sợ, bé con!", một người hét lớn.

Cảnh sát Mỹ chuẩn bị lưới đỡ con gấu. Ảnh: Times Union

Cành cây nhỏ mà con gấu đang bám vào bất ngờ gãy khi thuốc dần ngấm. Con gấu cố bám vào lớp vỏ cây thêm vài phút, hai chân sau buông thõng, rồi rơi xuống tấm lưới chuẩn bị sẵn.

"Nó bám chặt như thể đang tập hít xà vậy", Sarina Heffernan, 33 tuổi, người dân địa phương mô tả.

Khoảnh khắc cảnh sát Mỹ 'chộp' gấu treo lơ lửng trên cây Con gấu ngã vào tấm lưới chuẩn bị sẵn bên dưới. Video: Times Union

Con gấu không bị thương, được đưa lên xe tải và thả về dãy Catskill sau đó. Jeremy Hurst, nhà sinh vật của DEC, cho biết đây là con gấu đen đực một tuổi, nặng khoảng 60 kg. Con vật đã rời khỏi hang nơi nó sinh ra để đi tìm thức ăn.

Giới chức phụ trách động vật hoang dã khu vực cảnh báo người dân có thể thường xuyên bắt gặp gấu hơn trong thời gian tới, do kỳ ngủ đông sắp kết thúc. Có khoảng 6.000-8.000 con gấu trên khắp bang New York, chủ yếu sống tại vùng Adirondacks và Catskill.

Giới chức New York thả gấu về tự nhiên Giới chức New York thả con gấu về dãy Catskill. Video: Times Union

Đức Trung (Theo NY Post, WNYT, CBS News)