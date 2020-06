Tôi phân vân giữa CR-V 2009, Escape 2.3 hai cầu 2010-2012, Tucson 2010. (Trường Giang)

Tôi đã đi thử cả 3 xe trên, nói thật tôi thấy ưng Escape nhất, xe đẹp và đầm, chắc khoẻ. Tucson thì nhiều option hơn còn CR-V thì giá cao nhất nhưng không được sướng bằng (do cảm giác của tôi). Dù thích Escape do dáng xe và độ khoẻ, lại đa dụng hơn (2 cầu bản XLT) nhưng tôi tham khảo xe này hay hỏng vặt, đồ đạc sửa chữa tốn kém. Mong độc giả am hiểu tư vấn giúp. Còn một yếu tố nữa là số km lăn bánh của ba xe bằng nhau. Xin cám ơn.