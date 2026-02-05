Phụ huynh bớt áp lực khi cấm giáo viên ép học sinh đóng góp tự nguyện?

Dù không ép, nhưng nếu thầy, cô giáo thấy không vui thì trò nào dám không đóng góp?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra 5 nhóm quy tắc ứng xử giữa giáo viên với người học, đồng nghiệp, cán bộ quản lý, phụ huynh và cộng đồng, trong thông tư về quy tắc ứng xử của nhà giáo. Theo đó, thầy cô không được ép buộc phụ huynh, học sinh tham gia các hoạt động trái quy định hay mang tính chất tự nguyện dưới mọi hình thức.

Đây là vấn đề nhức nhối, khi việc "vận động" đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị ở nhiều nơi được chia đều, cào bằng với mọi phụ huynh. Một số môn học liên kết ngoài chương trình được ghép vào thời khóa biểu chính khóa, khiến học sinh, phụ huynh khó từ chối.

Nhưng vấn đề là dù không ép, nhưng thầy, cô giáo thấy không vui thì trò nào dám không đóng góp? Nhiều khi quy định và thực tế có khoảng cách rất xa. Bất cứ ai làm cha mẹ hẳn đều hiểu cảm giác áp lực mỗi buổi họp phụ huynh đầu năm. Nói là là các khoản đóng góp quỹ đều là tự nguyện nhưng vẫn cứ chia đều theo đầu học sinh. Bạn không thể nói không khi người khác đều đóng góp đủ. Chẳng ai muốn con mình trở nên dị biệt trong một tập thể cả, nên rồi ai cũng ký vào giấy tự nguyện đóng góp để hợp thức hóa khoản thu.

Thực tế, không ít quy định cấm từng được đưa ra nhưng thực thi vẫn còn rất lỏng lẻo. Điển hình là quy định siết dạy theo dưới mọi hình thức. Tôi quan sát thấy lớp con tôi cô giáo vẫn mở lớp phụ đạo sau giờ và vẫn có khá nhiều học sinh trong lớp tham gia. Hay như khi tôi ra đường vào buổi tối vẫn thấy nhiều phụ huynh đèo con mặc nguyên đồng phục, đi học thêm về.

Nên cấm là một chuyện, quan trọng là quản lý, giám sát và xử lý vi phạm thế nào mới là quan trọng. Cần có chế tài hoặc biện pháp loại bỏ tư tưởng "cũ kỹ" của thầy cô để hệ thống giáo dục được phát triển toàn diện và thực tế cho tương lai con trẻ.

Hapu