Thứ năm, 29/11/2018, 11:00 (GMT+7)

Xe tăng chữa cháy rừng chở được 11.000 lít nước

Công ty Đức chế tạo mẫu xe tăng phun được 2.000 lít nước mỗi phút và có thể điều khiển từ xa, giúp giữ an toàn cho đội cứu hỏa.

Theo In The Know