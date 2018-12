Hà mã con liều mình đuổi sư tử để bảo vệ mẹ

Xâm phạm lãnh thổ đồng loại, hà mã con trả giá bằng mạng sống

Peter Geraerdts, hướng dẫn viên safari ở trại Track and Trail River trông thấy con hà mã non nằm ở vũng nước nông bên bờ sông trong công viên Nam Luangwa, Zambia vào tháng 11, theo African Geographic. Do con hà mã trông không khỏe, Peter suy đoán nó có thể bị cá sấu tấn công khi con mẹ đi kiếm ăn hoặc có khả năng mẹ nó đã chết.

Tháng 11 luôn là mùa khô ở khu vực này. Khi mực nước xuống thấp, hà mã thường chuyển tới vùng nước dồi dào hơn, dù những khu vực này thường bị những con hà mã khác chiếm cứ. Hà mã đực độc chiếm lãnh thổ sẽ dùng toàn lực bảo vệ nơi ở trước kẻ mới đến, sử dụng bộ hàm đồ sộ cùng lực cắn đáng gờm.

Theo Peter, con hà mã non vẫn đứng bất động tại chỗ dù một con hà mã trưởng thành nhô lên khỏi mặt nước và bơi tới gần nó. Lúc đầu, Peter tưởng đó có thể là hà mã mẹ vì con hà mã trưởng thành nhẹ nhàng hít ngửi và liếm lên mặt hà mã non ở cạnh nó suốt một lúc.

Sau đó, hà mã non hơi nhúc nhích, đột nhiên con trưởng thành hung hãn tấn công đồng loại, há miệng cắn và quăng quật. Những con hà mã khác trong đàn tìm cách tấn công con đực nổi điên, nhưng chúng không thể cứu hà mã non. Nó chết sau ít phút và chìm xuống đáy sông.

Hà mã chủ yếu ăn cỏ và hiếm khi ăn thịt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp hà mã ăn thịt động vật, bao gồm đồng loại của chúng, do thiếu thức ăn. Hà mã cũng có tính chiếm hữu lãnh thổ cao và những cuộc chiến quyết liệt có thể nổ ra trong đàn, dẫn tới thương vong.

Giới nghiên cứu cũng ghi nhận các vụ hà mã giết con non, đặc biệt khi nguồn nước khan hiếm. Một giả thuyết lý giải hành vi giết con non ở hà mã có thể là biện pháp để con đực làm tăng tỷ lệ sinh sản thành công, bằng cách loại bỏ con non không phải con đẻ của chúng, khiến hà mã cái nhanh chóng động dục, sẵn sàng giao phối với con đực giúp mở rộng nguồn gene của nó.

Trong trường hợp này, hà mã con được mẹ nó đưa vào đàn mới, nhưng sau đó hà mã mẹ gặp chuyện gì đó, hoặc con non ốm và bị mẹ bỏ rơi. Một con đực cho rằng hà mã non không phải con nó là mối đe dọa và quyết định giết chết kẻ lạ mặt.