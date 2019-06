Virus dưới đáy đại dương chứa enzym có thể trị bệnh viêm phổi

Loại enzyme cytochrom P450 có trong gene phức của virus được tìm thấy sẽ có những đóng góp to lớn trong y học.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) và Trường Cao đẳng Y khoa Đại học Swansea đã tìm ra một loại virus đầy bí ẩn dưới đáy đại dương với mong muốn tìm kiếm một loại thuốc mới kháng virus cho người bệnh. Nghiên cứu được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc Gia (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Nhóm nghiên cứu đã tìm ra hơn 8.000 bộ gene virus và phát hiện có nhiều loại virus mới chứa trong một loại gene phức, trong đó có một loại enzym tên là cytochrom P450. Loại enzym này rất phổ biến ở động thực vật nhưng được tìm thấy trong loại virus mới là một bất ngờ vì các nhà khoa học không nghĩ rằng virus này mang bộ gene phức. Loại gene P450 được xác định trong virus Herpes (ranid herpesvirus 3) và trong thể thực khuẩn (mycobacterium phage Adler).

Tác giả chính của nghiên cứu - Shutterstock, cho biết: "Enzym P450 ở động vật được chuyển hóa thành thuốc, tạo hormon steroid và chống lại các chất ô nhiễm. Mặc dù vẫn chưa tìm ra cơ chế của P450 trong loại virus này nhưng chắc chắn enzym này sẽ có sự khác biệt so với những sinh vật khác." Ông cho biết, enzym P450 sẽ có những đóng góp lớn cho việc điều trị bệnh viêm phổi.

Enzym P450 được biết là một trong những siêu họ enzym lớn nhất. Việc tìm kiếm gene và enzym P450 giúp chúng ta hiểu thêm về nguồn gốc và đặc điểm sinh học của những loại virus này, từ đó mở ra một cánh cửa mới cho sự tiến hóa và phát triển của các enzym quan trọng trong cuộc sống.

Nguyễn Xuân (Theo Phys)