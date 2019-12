Vết nứt trên băng hút gần 5 tỷ lít nước hồ

GreenlandHiện tượng hồ trên sông băng bị rút cạn nước do vết nứt khổng lồ có thể khiến dải băng trở nên ngày càng bất ổn hơn.

Vết nứt trên mặt sông băng Store. Ảnh: Live Science.

2/3 khối lượng nước của hồ trên bề mặt sông băng Store phía tây Greenland chảy xuống đáy dải băng chỉ trong 5 giờ vào ngày 7/7/2018, tương đương lượng nước của 2.000 bể bơi Olympic. Sau khi hồ cạn nước, vết nứt mà nước chảy qua vẫn trống rỗng, tạo thành ống dẫn từ bề mặt xuống phần đáy ở độ sâu 1 km. Theo Poul Christoffersen, nhà băng hà học ở Viện nghiên cứu vùng cực Scott thuộc Đại học Cambridge, lượng nước làm đáy dải băng dễ tan chảy, thúc đẩy chuyển động trôi ra biển, góp phần tăng mực nước biển.

Christoffersen và cộng sự phát hiện mực nước hồ băng tan số 028 ở sông băng Store sụt giảm rất nhanh trong dựng trại ở gần đó. "Chúng tôi có thể trông thấy vết nứt hình thành trên băng, và nước ồ ạt chảy vào đó khi vết nứt xuất hiện", Christoffersen kể lại.

Thomas Chudley, nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ ở Viện nghiên cứu vùng cực Scott, đang dùng drone ghi hình cận cảnh bề mặt sông băng khi quá trình mất nước xảy ra. Chudley lập tức lái drone bay qua hồ để thu thập hình ảnh chi tiết. Christoffersen và Chudley công bố phát hiện hôm 2/12 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Các quan sát mới cho thấy hơn 4,77 tỷ lít nước chảy từ hồ xuống đáy sông băng. Lý do hồ 028 không cạn hoàn toàn là do vết nứt không trải dài tới điểm sâu nhất của bồn địa hồ. "Điều đó có nghĩa chúng ta đang đánh giá thấp khả năng cạn nước của hồ và tạo ra các đường dẫn nước từ bề mặt tới đáy dải băng. Việc hiểu chính xác các những vết nứt giao cắt với hồ đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta lập mô hình thềm băng tốt hơn", Christoffersen chia sẻ.

An Khang (Theo Live Science)