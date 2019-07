Con vẹt mào nổi tiếng không chỉ biết nhảy nhịp nhàng theo điệu nhạc mà còn tự nghĩ ra kiểu nhảy mới, gây bất ngờ cho các nhà nghiên cứu.

Vẹt mào biết nhảy 14 kiểu theo điệu nhạc

Nghiên cứu mới hé lộ Snowball, một con vẹt mào từng gây sốt trên mạng xã hội, có thể thực hiện 14 kiểu nhảy theo điệu nhạc. Không chỉ lắc đầu, giậm chân và xoay vòng, nó còn sáng tạo những bước nhảy mới, nghiên cứu mới công bố hôm 8/7 trên tạp chí Current Biology. Phát hiện thú vị giúp tăng cường hiểu biết của chúng ta về trí thông minh của động vật, đồng thời chỉ ra hoạt động nhảy không phải chỉ có con người.

Ý tưởng nghiên cứu bắt nguồn từ Snowball, con vẹt mào vàng (Cacatua galerita eleonora) với những bước nhảy gây sốt trên YouTube cách đây 10 năm. Các nhà khoa học nghiên cứu Snowball để tìm hiểu cách động vật xử lý âm nhạc, theo Aniruddh Patel, giáo sư tâm lý học ở Đại học Tufts tại Massachusetts. Năm 2009, Patel và cộng sự xuất bản một nghiên cứu về Snowball trên tạp chí Current Biology, chỉ ra nó có thể chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc, điều chưa từng được quan sát ở động vật nào ngoài con người.

Sau đó, Snowball lại gây bất ngờ cho cả nhóm. "Sau nghiên cứu đó, chúng tôi nhận thấy nó thực hiện những bước nhảy mới mà chúng tôi chưa từng gặp trước đó", Patel chia sẻ. Kiểu nhảy mới do Snowball tự nghĩ ra, không phải bắt chước theo chủ nó, Irena Schulz, hay được huấn luyện.

Vì vậy, các nhà khoa học lại nghiên cứu Snowball. Họ ghi hình con vẹt 12 tuổi nhảy theo hai bài hát nổi tiếng thập niên 1980 là "Another One Bites the Dust" của Queen và "Girls Just Want to Have Fun" của Cyndi Lauper. Họ bật mỗi bài hát ba lần trong tổng cộng 23 phút. Tiếp đó, nhóm nghiên cứu xem lại từng khung hình để đặt tên cho mỗi động tác nhảy khác nhau của Snowball.

Patel và cộng sự phát hiện Snowball có 14 kiểu nhảy đặc trưng và hai kiểu nhảy phối hợp. Tuy nhiên, khác với con người, Snowball thường chìm đắm trong đoạn nhạc khoảng 3 - 4 giây. Hơn nữa, mỗi lần nghe một giai điệu, con vẹt lại nhảy hơi khác chút, cho thấy nó không theo bài nhảy cố định mà thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo.

Theo Patel, Snowball rất tuyệt vời nhưng nó không phải con vẹt duy nhất biết nhảy. Có nhiều ví dụ vẹt chuyển động theo các giai điệu đa dạng nhưng Snowball là con vẹt đầu tiên được nghiên cứu khoa học.

An Khang (Theo Live Science)